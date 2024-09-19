У фінальному трейлері «Джокер: Божевілля на двох» Леді Гага співає «That’s Life»

Пісня Френка Сінатри «That’s Life» стала свого роду гімном фанатів фільму «Джокер» Тодда Філліпса. У майже двохвилинному трейлері «Джокер: Божевілля на двох» її виконує Леді Гага.

Довгий трейлер «Joker: Folie à Deux» приділяє достатньо уваги як Гарлі Квін (Леді Гага), так і Джокеру (Хоакін Фенікс) — гра обох акторів здається чудовою. Відео демонструє багато сцен фільму, але вгадати сюжетну лінію складно. Серед кадрів є й моторошні, — наприклад, як Джокер замахується молотом на суддю. Судячи з нарізки герої багато часу проведуть у місцях позбавлення волі або психіатричної допомоги. Але є й сцени вільного життя у людних місцях.

Джокер та Харлі влаштовують шоу, Артур Флек в образі виступає на суді, а тим часом Ґотем поринає в хаос. Але з огляду на специфіку фільму важко сказати, що відбувається насправді, а що — в уяві головних персонажів.

Події «Джокер: Божевілля на двох» розгортаються після оригінального фільму, за результатами сюжету якого Артур Флек опиняється в Аркхемі. Там він зустрічає Гарлі Квінн і разом вони створюють ще більше хаосу. Попередньо стрічка зібрала на Rotten Tomatoes лише 63%. Однак змішані відгуки не є чимось новим для франшизи, оскільки й перший фільм має лише 69% від критиків, проте 89% від глядачів.

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«Люди, які бачили цей фільм, загалом, наприкінці вони сидять і не рухаються близько трьох-п’яти хвилин, а потім надсилають мені повідомлення чи електронні листи та кажуть: «Мені потрібна хвилина, щоб опрацювати фільм». Я думаю, що це тривожно. Але я також думаю, що він прояснює багато речей, щодо яких у вас могли виникнути запитання в першому фільмі. Я сподіваюся, що на все це відповіли. Але я не думаю, що музика знімає напругу, якщо ви питаєте про це», — розповідав раніше Тодд Філліпс.

Окрім Хоакіна Фенікса та Гаги, у фільмі також зіграли Кетрін Кінер у ролі Маріанни Стюарт, Брендан Глісон у ролі Джекі Салліван, Зазі Бітц у ролі Софі Дамонд, Гаррі Лоуті у ролі Гарві Дента, Стів Куган у ролі Педді Мейерса та інші. В українських кінотеатрах «Джокер: Божевілля на двох» дебютує 3 жовтня.

Джерело: Collider