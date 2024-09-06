«Просто розривали сценарій»: «Джокер 2» переписували кілька разів на вимогу Хоакіна Фенікса

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Офіційно «Джокер 2» стартує у прокаті 3 жовтня, однак перші оцінки критиків натякають на «щось близьке до провалу» — фільм, нібито, вийшов нудним і нерівним, хоча його дещо рятує зворушлива гра Хоакіна Фенікса.

Судячи з останніх повідомлень, проблеми можуть полягати в тому, що сценарій переписувався кілька разів — на прохання головного актора.

«Ми дуже часто сиділи у Хоакіна, переглядали сценарій, а потім просто розривали його та переписували наново», — сказала Леді Ґаґа в інтерв’ю Vanity Fair.

Режисер Тодд Філіппс підтвердив її слова:

«Я кажу про Хоакіна, що він — тунель у кінці світла. Ти думаєш: “Так, ця сцена працює, давайте просто знімемо її”. А Хоакін каже: “Ні, давай просто швидко про це поговоримо”, і через три години ти вже переписуєш її на серветці».

Ті, хто добре знайомий з творчістю Фенікса, знають, що такі трюки для актора не в новинку. Він, до прикладу, погрожував залишити «Наполеон» Рідлі Скотта, якщо сценаристи не перепишуть історію, а раніше відмовився від екранізації гей-роману Тодда Хейнса 1930-х років, так і не надавши коментарів щодо відходу. Так само Фенікс подумував залишити перший «Джокер».

Сиквел продовжує історію «Джокера» 2019 року і так само отримав рейтинг R через сцени з «сильним насильством», «обсценною лексикою», а також «короткочасним повним оголенням». Хоакін Фенікс повторює роль Артура Флека, тоді як Леді Ґаґа вперше приміряє на себе роль його подружки.

Раніше Гарлі Квін грала Марґо Роббі в таких фільмах, як «Загін самогубців» (2016), «Хижі птахи» (2020) і «Загін самогубців: Місія навиліт» (2021). Ґаґа, яка відзначилась ролями у стрічках «Народження зірки» та «Дім Ґуччі», має зобразити «більш дорослу версію» лиходійки та проявити свої вокальні здібності (оскільки фільм, як зазначав режисер Тодд Філліпс, буде чимось на кшталт мюзиклу). До акторського складу сиквела також увійшли Кетрін Кінер, Брендан Ґлісон і Зазі Бітц.

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В українських кінотеатрах фільм з офіційною назвою «Джокер: Божевілля на двох» дебютує 3 жовтня.

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