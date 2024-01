У коді Google Bard Advanced знайшли натяк на платну версію ШІ-чатбота

Google готує Bard Advanced, і це може бути першою спробою компанії зробити чат-бот зі штучним інтелектом платним. Код на сайті Bard показує можливість отримати три місяці безплатного користування Bard Advanced — що означає плани подальшого стягнення плати.

Користувач X (раніше Twitter) Бедрос Памбукян поділився знайденим кодом, який також містить поки недоступне посилання на Google One. Це може означати, що для доступу до Bard Advanced користувачам потрібно буде оформити підписку на Google One.

hi, bard advanced will be free for 3 months and you'll need Google One too, enjoysies

the fact that it's in prod implies it's ready & being tested (currently an experiment)

again, not a leaker, but Google keeps putting stuff in plain sight and literally nobody realizes… pic.twitter.com/YqfAK77f0F

— Bedros Pamboukian (@bedros_p) January 3, 2024