У коді Google Bard Advanced знайшли натяк на платну версію ШІ-чатбота

Google готує Bard Advanced, і це може бути першою спробою компанії зробити чат-бот зі штучним інтелектом платним. Код на сайті Bard показує можливість отримати три місяці безплатного користування Bard Advanced — що означає плани подальшого стягнення плати.

Користувач X (раніше Twitter) Бедрос Памбукян поділився знайденим кодом, який також містить поки недоступне посилання на Google One. Це може означати, що для доступу до Bard Advanced користувачам потрібно буде оформити підписку на Google One.

hi, bard advanced will be free for 3 months and you'll need Google One too, enjoysies the fact that it's in prod implies it's ready & being tested (currently an experiment) again, not a leaker, but Google keeps putting stuff in plain sight and literally nobody realizes… pic.twitter.com/YqfAK77f0F — Bedros Pamboukian (@bedros_p) January 3, 2024

Google вперше анонсувала Bard Advanced у грудні 2023 року разом із новою великою мовною моделлю штучного інтелекту Gemini та гіперкомп’ютером зі штучним інтелектом Google Cloud.

Щодо доступності Bard Advanced, то вищезгаданий код вказує на те, що він може бути прив’язаний до Google One (хоча незрозуміло, який рівень підписки буде необхідний). Наразі Google тестує можливості з невеликою групою користувачів (можливо, саме тому код видно). Точної дати виходу Bard Advanced ще немає, але в грудні Google заявила, що він буде доступний «на початку наступного року», тож його запуск може відбутися будь-коли, передає Engadget.