У лютому Samsung покаже першу у світі пам’ять GDDR7 із пропускною здатністю 37 Гбіт/с

Пам’ять GDDR (Graphics Double Data Rate) є важливим компонентом високопродуктивних пристроїв, особливо у сегментах графіки та штучного інтелекту. Найновішою розробкою в цій сфері є версія GDDR7, яку Samsung вперше анонсувала на Tech Day 2022. І незабаром корейська компанія надасть додаткові відомості про цю пам’ять.

У лютому в Сан-Франциско проходитиме захід 2024 IEEE International Solid-State Circuit Conference, в рамках якого відбудеться сесія High-Density Memory and Interfaces. У розширеній програмі цього заходу запланована конференція з назвою A 16Gb 37 Gb/s GDDR7 DRAM with PAM3-Optimized TRX Equalization and ZQ Calibration.

Поки що це всі відомості, які є зараз. Проте вже можна зрозуміти, що Samsung має намір представити високопродуктивну пам’ять GDDR7 із пропускною здатністю 37 Гбіт/с. Вона використовуватиме модуляцію PAM3. Розвиток технології передбачає збільшення швидкості передачі сигналів та розмірів пакетів без значного збільшення внутрішніх частот комірок пам’яті. Це дозволяло кожній версії GDDR підвищити частоту шини пам’яті, тим самим підвищивши продуктивність.

Як очікується, GDDR7 забезпечить кращу продуктивність, ніж GDDR6, а також нижче енергоспоживання та витрати на впровадження, ніж GDDR6X. Крім того, GDDR7 пропонує способи оптимізації ефективності пам’яті та енергоспоживання. Це досягається коштом чотирьох різних режимів синхронізації читання. Підсистеми пам’яті GDDR7 можуть видавати дві незалежні команди паралельно, оптимізуючи енергоспоживання.

Передбачається, що масове використання пам’яті GDDR7 розпочнеться разом із виходом наступного покоління GPU AMD та NVIDIA, ймовірно, пізніше цього року.

Джерело: techradar