Пам’ять Samsung GDDR7 використовуватиме модуляцію PAM3 та забезпечить пропускну здатність 36 Гбіт/с

Компанія Samsung, яка нещодавно анонсувала графічну пам’ять GDDR6W, поділилася деякими подробицями про пам’ять наступного покоління GDDR7. За словами південнокорейського гіганта, її технологія GDDR7 буде на 25% енергоефективнішою, ніж стандарт GDDR6.

Samsung уточнює, що нова пам’ять GDDR7 використовує амплітудно-імпульсну модуляцію PAM3, забезпечуючи на 25% вищу ефективність ніж кодування NRZ (Non-Return to Zero), яке нині використовується в стандарті GDDR6. Також зазначається, що пам’ять GDDR7 буде підтримувати пропускну здатність до 36 Гбіт/с, що у 2 рази вище, ніж у поточних чипів з пропускною здатністю 18 Гбіт/с, що використовуються в більшості відеокарт Radeon RX 6000. Наступна серія Radeon 7000 оснащена пам’яттю GDDR6 із пропускною здатністю 20 Гбіт/с. А в пристроях NVIDIA GeForce RTX 30/40 використовується пам’ять зі швидкістю до 23 Гбіт/с.

Відеокарти, що використовують пам’ять стандарту GDDR7, зможуть забезпечити сукупну пропускну здатність пам’яті 1152 ГБ/с при 256-бітовій шині пам’яті та 1728 ГБ/с – для 384-бітового підключення. Однак Samsung поки не поділилася інформацією про плани впровадження цього стандарту та появу відповідних чипів у відеокартах.

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Джерело: videocardz