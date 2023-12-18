У Малайзії кількість запитів на блокування в соцмережах Meta зросла в 6 разів — усі надіслав уряд

З огляду на те, що адміністрація прем’єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма прийшла до влади з обіцянкою захисту свободи слова, такий показник виглядає дещо іронічно.

За даними Reuters, рекордне зростання запитів уряду на блокування дописів та акаунтів в Meta зафіксоване у перші шість місяців 2023 року (в 6 разів більше за відповідний період торік і рекордний загалом з 2017 року, коли компанія почала публікувати звіти) — уряд тим часом стверджує, що усі запити були спрямовані на обмеження «‎провокаційних публікацій, які торкаються раси, релігії та королівської сім’ї».

В аналогічному звіті ByteDance про TikTok сказано, що платформа отримала 340 запитів щодо 890 акаунтів чи дописів від уряду Малайзії на видалення чи обмеження контенту з січня по червень 2023 року. Компанія видалила або обмежила 815 із них за порушення місцевих законів або правил спільноти платформи. Знову ж таки, це найвищий показник з того часу, як компанія почала звітувати про запити з Малайзії у 2019 році.

Загальна кількість обмежень щодо Малайзії в TikTok за перші шість місяців 2023 року втричі перевищила кількість обмежень у другій половині 2022 року. Країна надіслала більше запитів на обмеження контенту в TikTok, ніж будь-який інший уряд у Південно-Східній Азії.