У PS Store стартував другий етап Літнього розпродажу — Baldur’s Gate 3, Helldivers 2 та інші 4000 ігор зі знижкою до 80%

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PlayStation Store розширив свій літній розпродаж, додавши нові привабливі пропозиції для геймерів. Акція стартувала 17 липня й триватиме до 14 серпня.

Серед найцікавіших пропозицій другого етапу розпродажу — знижка 20% на кращу гру 2023 року Baldur’s Gate 3. Helldivers 2, яка нещодавно вийшла, також отримала першу знижку — 20% на видання Super Citizen Edition.

Добірка ігор зі знижками з літнього розпродажу в PS Store

The Last of Us Part II Remastered 1199₴ (-20%)

Marvel’s Spider-Man 2 — 1724,25₴ (-25%)

God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition — 1715₴ (-34%)

HELLDIVERS™ 2 Super Citizen Edition — 1359₴ (-20%)

Assassin’s Creed Mirage — 714₴ (-50%)

STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe — 1499₴ (-50%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle — 791₴ (-67%)

Baldur’s Gate 3 — 1839₴ (-20%)

Grand Theft Auto Online (PlayStation®5) — 324₴ (-50%)

«Like a Dragon: Незліченні багатства» для PS4 & PS5 — 1299₴ (-35%)

Варто зазначити, що 1 серпня деякі ігри з першої хвилі розпродажу втратять свої знижки. Тому геймерам рекомендують не зволікати з покупками, якщо вони знайшли щось цікаве для себе.

Для зручності покупців PlayStation створив сторінку, де зібрані всі акційні пропозиції. Там ви знайдете повний перелік ігор та додатків, які беруть участь у літньому розпродажі.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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