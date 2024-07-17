У PS Store великий літній розпродаж — Elden Ring, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy та інші 4500 ігор зі знижкою до 80%

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

PlayStation запустила грандіозний літній розпродаж у своєму цифровому магазині. Понад 4500 ігор та доповнень для PS5 і PS4 отримали знижки до 80%. Акція триватиме з 17 липня до 14 серпня.

Серед хітів, які можна придбати за зниженими цінами, варто відзначити Elden Ring (знижка 30%) та Hogwarts Legacy (знижка 60%). Також у розпродажі беруть участь Call of Duty: Modern Warfare 3 зі знижкою 45% та багато інших популярних титулів.

PlayStation розділив акцію на дві хвилі. Перша стартувала 17 липня, а вже 1 серпня магазин оновить асортимент, додавши нові ігри зі знижками. Це дасть гравцям ще більше можливостей поповнити свою колекцію.

Добірка ігор зі знижками з літнього розпродажу в PS Store

Call of Duty®: Modern Warfare® III — 1346₴ (-45%)

Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition — 999₴ (-50%)

Elden Ring PS4 & PS5 — 1 259₴ (-30%)

Hogwarts Legacy для PS5 — 839₴ (-60%)

Mortal Kombat 1 — 879₴ (-60%)

Red Dead Redemption 2 — 560₴ (-67%)

Tekken 8 — 1 253₴ (-43 %)

Avatar: Frontiers of Pandora — 1 149₴ (-43%)

Far Cry 6 Game of the Year Edition — 1 064₴ (-70%)

Alan Wake 2 — 974₴ (-35%)

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition — 1073₴ (-75%)

Marvel’s Spider-Man Remastered — 985₴ (-42%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 — 480₴ (-60%)

«Відьмак 3: Дикий Гін — Повне Видання» — 337₴ (-75%)

Mount & Blade II: Bannerlord — 749₴ (-50%)

Assassin’s Creed Odyssey — 379₴ (-80%)

Розпродаж охоплює практично всі великі релізи останніх років, за винятком ексклюзивів PlayStation. Крім повних версій ігор, користувачі зможуть придбати зі знижками різноманітні доповнення та DLC.

Для зручності покупців PlayStation створив спеціальну сторінку, де зібрані всі акційні пропозиції. Там ви знайдете повний перелік ігор та додатків, які беруть участь у літньому розпродажі. Крім того, варто звернути увагу на сервіс PSPrices. Завдяки численним фільтрам ви зможете швидко знайти саме ті ігри, які вас цікавлять, за найкращою ціною.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Джерело: Pushsquare, PS Store

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.