У серіалі «Володар перснів» покажуть єдиного у Середзем’ї бородатого ельфа

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У другому сезоні серіалу «Володар перснів: Персні влади» Amazon Prime покаже Кірдана Корабела. Згідно з творами Дж. Р. Р. Толкіна, він був володарем Сірих гаваней, найстарішим ельфом Середзем’я та єдиним з них, хто мав бороду.

Кірдан першим зустрів Істарі, зокрема, Ґендальфа, у Середзем’ї. Він був наставником Елронда та першим носієм одного з трьох ельфійських Перснів, Нар’ї. У Третій епосі Кірдан залишався у Сірих гаванях докине відійшов останній корабель до Валінора. Його за логікою напрошується у серіал «Володар перснів: Персні влади», який розповідає саме про часи прибуття Істарі та здобуття Перснів.

Старійшину ельфів зіграє Бен Деніелс, відомий за «Картковим будинком», «Короною», «Спадщиною Юпітер». Деніелс отримав невизначену роль в найдорожчому серіалі Amazon ще у 2022 році, і тепер стало відомо, кого він зіграє. Шоуранери Джей Ді Пейн і Патрік Маккей раніше розповіли The Time, що Кірдан дійсно буде у 2 сезоні, але не підтвердили виконавця ролі. Ось офіційний опис персонажа від Prime Video:

«Кірдан Корабел — володар Сірих Гаваней і джерело мудрості навіть серед Вищих Ельфів. Досвідчений суднобудівник, Кірдан також є першим носієм Нар’ї, одного з трьох Ельфійських Перснів Сили, створених Келебрімбором. У другому сезоні серіалу «Володар перснів: Персні влади» він також є наставником Елронда».

Кірдана вважають одним із найбільш недооцінених та нерозкритих персонажів Толкіна. З серіалом Amazon ця важлива постать отримала шанс на публічне визнання. Другий сезон серіалу «Володар перснів: персні влади» вийде 29 серпня і розповість більше про роль Кірдана у Середзем’ї.

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Джерело: IGN

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