Покоління стрімерів: знімали телефоном, як чоловік тоне, поліція Дніпра шукає винних

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Днями соціальні мережі обійшло відео з Дніпра. Невідомі стрімери знімали телефоном, як людина тоне, замість допомогти чи покликати на допомогу. Такі дії не тільки жахливі, але й злочинні.

Сьогодні поліція Дніпропетровської області оприлюднила заяву про розшук винуватців злочинної бездіяльності. Правоохоронці встановлюють ймовірних підлітків, які знімали на мобільний телефон людину у водоймі кар’єру в місті Дніпро. Зрештою чоловік загинув, його тіло 10 травня знайшли місцеві мешканці та повідомили поліцію.

На короткому відео (яке ми не публікуємо через його чутливий характер), видно, як підозрювані розгублено перемовляються щодо ситуації. Проте не видно, щоб вони щось робили чи радилися, як допомогти бідолазі. На цьому відео, та на іншому, з проведення слідчих дій, можна побачити логотип одного з відомих Telegram-каналів. Подібні канали зазвичай приймають відео від населення за гроші.

«За вказаним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані)», — йдеться в офіційному повідомленні.

В інтернеті вже багато сказано про особливості мислення та поведінки людей у цифрову добу, зокрема під впливом екранів та культури відео у соціальних мережах. За будь-якої нагоди сучасні молоді (й не тільки) люди прагнуть знімати та викладати у соціальні мережі. Але іноді треба отямитися та повернутися до реальності.