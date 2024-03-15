У Steam розпочався весняний розпродаж – знижки сягають 95%

Прихід весни у Steam вирішили відсвяткувати сезонним розпродажем ігор. Сервіс пропонує «поглянути» та «послухати» ігри зі знижками.

Протягом весняного розпродажу Steam пропонує знижки та демоверсії тисяч ігор на будь-який смак. З повним переліком ігор зі знижками можна ознайомитися на головній сторінці сервісу. Також сервіс підготував добірки ігор за жанрами. І ще окремо пропонуються великі знижки на ігри в окремих франшизах. Наприклад, на деякі ігри серії Need for Speed передбачені знижки на рівні 90-95%, Civilization – до 91%, Fallout – до 75%, DOOM – до 80%.

Добірка ігор зі знижками з весняного розпродажу в Steam

Весняний розпродаж Steam проходитиме до 21 березня, 19:00 за Києвом. Під час розпродажу також можна отримувати безкоштовні наліпки щодня.

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