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В сервісі Steam розпочався традиційний Літній розпродаж, під час якого пропонуються знижки на ігри до 95%. Цього року Valve підготувала добірку з 22 «найкращих ігор усіх часів». Знижки в цій добірці становлять від 85% до 95%.

Хоча до формування добірки є питання. Наприклад, вона містить справді визнані хіти:

Водночас в добірці фігурують ігри зі змішаними відгуками гравців або недостатнім рівнем популярності у своїй серії, щоб зватися найкращими проєктами «усіх часів», як от HUMANKIND, Battlefield 2042 чи Batman: Arkham Knight.

Ознайомитися з добіркою «найкращих ігор усіх часів» можна за наступною адресою. Також пропонуємо переглянути головну сторінку розпродажу, де можна знайти різноманітні добірки за жанрами ігор, як от жахи, рольові, виживання, стратегії тощо.

Літній розпродаж у Steam триватиме до 20:00 11 липня за Києвом.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.