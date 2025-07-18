Новини Ігри 18.07.2025 comment views icon

Баг Steam зробив інді-розробників «мільйонерами» — але вони святкували недовго

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Баг Steam зробив інді-розробників «мільйонерами» — але вони святкували недовго
Depositphotos

Steam випадково зробив деяких інді-розробників «мільйонерами» — вони встигли відкрити шампанське, але допивали вже розчарованими.

У статистиці злетіла кількість списків бажань для їхніх ігор.  Першим про дивну активність повідомив розробник науково-фантастичного платформера Bzzzt.

«Steam Analytics нарешті повернулась після 14-денної «темряви», спричиненої літнім розпродажем. Чи справді повернулась? Кілька мільйонів додавань у бажане щодня для моєї гри Bzzzt — схоже, я скоро стану мільйонером», — написав інді-розробник.

На це відреагували й інші незалежні автори. Розробник моторошної карткової гри Forbidden Solitaire Джейк Біркетт каже, що з ним сталося «подібне божевілля». Обліковий запис гри Constance теж підтвердив: «У нас 14 мільйонів списків бажань?».

Але стати «мільйонерами» не вдалося. Все сталося через баг в Steam Analytics після літнього розпродажу, який тримався два тижні. Valve вже відновила аналітику — цифри стали на свої місця. Проте розробники встигли трохи пожартувати та навіть припустити, що така аномалія могла б допомогти в просуванні їхніх проєктів, якщо система Steam справді вважала ці ігри масово бажаними й підвищувала їм видимість. Хоча краще б Valve помічала, що платформа продає багато крадених проєктів. 

Отже, мільйонерами інді-розробники не стали, але був момент радості та з’явилося декілька локальних мемів. А паралельно в Steam нашестя ШІ-ігор — за неповні 7 місяців кількість ігор зі штучним інтелектом зросла на 700%. Також платформа оголосила про зміну правил: тепер заборонено іграм порушувати «правила та стандарти» різних платіжних систем та банків. Деталей поки що немає, однак у спільноті вже обговорюють, що це може зачепити не лише контент для дорослих, а й щось ширше.

Джерело: Games Radar

Популярні новини

Надто тендітні: процесори Intel Raptor Lake не витримують спеки в Європі
Перший офіційний кадр Міллі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до пальто
Роботаксі Volkswagen збиратимуть дані про дороги через блокчейн Solana
Цукерки з повітря — китайці перетворюють CO₂ на їжу
У Steam розпочався «Фестиваль автоматизації» зі знижками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory та інші
Відеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота
Call-центри з України вкрали 1,5 млн грн у громадян ЄС і відмивали гроші в крипті
ШІ-бот McDonald’s ховав базу шукачів роботи під паролем «123456» — її зламали за 30 хвилин
«Одіссея» Крістофера Нолана отримала постер і слоган — тизер, за чутками, «сховали» в новому «Світі Юрського періоду»
Subnautica 2 перенесли на 2026 рік, керівництво звільнили — дивимось геймплей на тлі скандалу про $250 млн
Більше ніяких Бомбардіро Крокоділо: з 15 липня YouTube лишить ШІ-авторів без грошей
Пласкі контакти замість пайки зроблять смартфони тоншими, — розробка LG Innotek
Підрозділ Deutsche Bank отримав дозвіл на випуск євро-стейблкоїнів — EURAU
Статева дискримінація від ChatGPT: ШІ радить жінкам просити значно меншу зарплату, ніж чоловікам
Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком
«Серіал, що не має конкурентів»: Квентін Тарантіно розхвалив хіт жахів Netflix з 93% на Rotten Tomatoes
The Witcher 3 отримала мод, який відкриває весь палац Боклера з таємною кімнатою
В Європі створюють скляний квантовий процесор
Як зробити біг регулярною звичкою, а не тимчасовим поривом?
Вийшов складаний Honor Magic V5 за $1250 — смартфон став тоншим, а батарея більшою
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати