Баг Steam зробив інді-розробників «мільйонерами» — але вони святкували недовго

Steam випадково зробив деяких інді-розробників «мільйонерами» — вони встигли відкрити шампанське, але допивали вже розчарованими.

У статистиці злетіла кількість списків бажань для їхніх ігор. Першим про дивну активність повідомив розробник науково-фантастичного платформера Bzzzt.

На це відреагували й інші незалежні автори. Розробник моторошної карткової гри Forbidden Solitaire Джейк Біркетт каже, що з ним сталося «подібне божевілля». Обліковий запис гри Constance теж підтвердив: «У нас 14 мільйонів списків бажань?».

Steam Analytics are finally back after the 14-day outage caused by the Summer Sale Event. Or… Are They? 🤪

A few million wishlists per day for my BZZZT game sounds like I’ll be a millionaire soon.#ErrorInTheMatrix pic.twitter.com/L3885f5fQ8

— Ko.dll (@ko_dll) July 15, 2025