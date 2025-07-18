Баг Steam зробив інді-розробників «мільйонерами» — але вони святкували недовго

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Steam випадково зробив деяких інді-розробників «мільйонерами» — вони встигли відкрити шампанське, але допивали вже розчарованими.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

У статистиці злетіла кількість списків бажань для їхніх ігор. Першим про дивну активність повідомив розробник науково-фантастичного платформера Bzzzt.

«Steam Analytics нарешті повернулась після 14-денної «темряви», спричиненої літнім розпродажем. Чи справді повернулась? Кілька мільйонів додавань у бажане щодня для моєї гри Bzzzt — схоже, я скоро стану мільйонером», — написав інді-розробник.

На це відреагували й інші незалежні автори. Розробник моторошної карткової гри Forbidden Solitaire Джейк Біркетт каже, що з ним сталося «подібне божевілля». Обліковий запис гри Constance теж підтвердив: «У нас 14 мільйонів списків бажань?».

Steam Analytics are finally back after the 14-day outage caused by the Summer Sale Event. Or… Are They? 🤪

A few million wishlists per day for my BZZZT game sounds like I’ll be a millionaire soon.#ErrorInTheMatrix pic.twitter.com/L3885f5fQ8 — Ko.dll (@ko_dll) July 15, 2025

Але стати «мільйонерами» не вдалося. Все сталося через баг в Steam Analytics після літнього розпродажу, який тримався два тижні. Valve вже відновила аналітику — цифри стали на свої місця. Проте розробники встигли трохи пожартувати та навіть припустити, що така аномалія могла б допомогти в просуванні їхніх проєктів, якщо система Steam справді вважала ці ігри масово бажаними й підвищувала їм видимість. Хоча краще б Valve помічала, що платформа продає багато крадених проєктів.

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Отже, мільйонерами інді-розробники не стали, але був момент радості та з’явилося декілька локальних мемів. А паралельно в Steam нашестя ШІ-ігор — за неповні 7 місяців кількість ігор зі штучним інтелектом зросла на 700%. Також платформа оголосила про зміну правил: тепер заборонено іграм порушувати «правила та стандарти» різних платіжних систем та банків. Деталей поки що немає, однак у спільноті вже обговорюють, що це може зачепити не лише контент для дорослих, а й щось ширше.

Джерело: Games Radar