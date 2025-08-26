Новини Ігри 26.08.2025 comment views icon

У Steam стартував фестиваль "стрілянок" від третьої особи — Tom Clancy’s, Uncharted та інші зі знижками до -90%

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

У Steam стартував фестиваль "стрілянок" від третьої особи — Tom Clancy’s, Uncharted та інші зі знижками до -90%
Steam / Valve

Літній сезон в Steam завершає фестиваль “стрілянок” від третьої особи, на якому можна знайти сотні ігор цього жанру за приємними цінами. Знижки сягають до -90%.

Розпродаж пропонує чимало популярних ААА-ігор, так і невеликі інді-проєкти. Крім знижок Valve відома тим, що інколи роздає предмети для профілю, тож цього разу виключення не було. Безплатно можна вихопити аватар, рамку і наліпку для акаунту Steam — щоб отримати тицяйте тут. І традиційно ми підготували невеликий список ігор, які можна придбати на фестивалі.

Ігри на фестивалі Steam “стрілянок” від третьої особи від дорожчих до дешевших

Steam завершить фестиваль “стрілянок” від третьої особи 1 вересня. Після цього нас чекає фестиваль політичних симуляторів. Разом з тим Valve оголосила плани на першу половину 2026 року — і там різноманітні акції також будуть щомісяця по декілька разів.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Статистика Death Stranding 2 показує, що гравцям подобається рятувати кенгуру за допомогою драбин
Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
"Старі" геймери витрачають більше грошей на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana
Mafia: The Old Country показали в дії — 9 хвилин стелсу, перестрілок і мафіозної атмосфери
Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки
Розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року — знижки щомісяця
Battlefield 6 отримає одразу два бета-тести у серпні — перший стартує за тиждень
Перший погляд на Коді Роудса у фільмі "Вуличний боєць" — Гайл, його тінь та фірмова зачіска
Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.3 — двері до центру Скадовська відчинено назавжди
Творець Valve Гейб Ньюелл про еру ШІ як технологічний перехід: «Є багато людей, які досягли успіху просто тому, що були першими»
«Батько Elder Scrolls» йде з ігрової індустрії через рак: «Його час з нами обмежений»
У Steam стартував Фестиваль українських ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares та інші зі знижками до -90%
Guitar Hero на смітник? У Tony Hawk's Pro знайшли «знущальну» великодку, про яку не знав і сам розробник
Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042
"Все почалось з однієї людини": вийшов трейлер другого сезону "Фолаут" з Містером Хаусом і Кігтями Смерті
Фестиваль фризів від китайської Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers отримала лише 21% схвальних відгуків у Steam
На ПК вийшла оновлена версія легендарної Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition
У фіналі «Відьмака» від Netflix покажуть улюбленого персонажа з DLC Hearts of Stone
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати