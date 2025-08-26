У Steam стартував фестиваль "стрілянок" від третьої особи — Tom Clancy’s, Uncharted та інші зі знижками до -90%

Steam / Valve

Літній сезон в Steam завершає фестиваль “стрілянок” від третьої особи, на якому можна знайти сотні ігор цього жанру за приємними цінами. Знижки сягають до -90%.

Розпродаж пропонує чимало популярних ААА-ігор, так і невеликі інді-проєкти. Крім знижок Valve відома тим, що інколи роздає предмети для профілю, тож цього разу виключення не було. Безплатно можна вихопити аватар, рамку і наліпку для акаунту Steam — щоб отримати тицяйте тут. І традиційно ми підготували невеликий список ігор, які можна придбати на фестивалі.

Ігри на фестивалі Steam “стрілянок” від третьої особи від дорожчих до дешевших

Steam завершить фестиваль “стрілянок” від третьої особи 1 вересня. Після цього нас чекає фестиваль політичних симуляторів. Разом з тим Valve оголосила плани на першу половину 2026 року — і там різноманітні акції також будуть щомісяця по декілька разів.