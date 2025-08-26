У Steam стартував фестиваль "стрілянок" від третьої особи — Tom Clancy’s, Uncharted та інші зі знижками до -90%

Літній сезон в Steam завершає фестиваль “стрілянок” від третьої особи, на якому можна знайти сотні ігор цього жанру за приємними цінами. Знижки сягають до -90%.
Розпродаж пропонує чимало популярних ААА-ігор, так і невеликі інді-проєкти. Крім знижок Valve відома тим, що інколи роздає предмети для профілю, тож цього разу виключення не було. Безплатно можна вихопити аватар, рамку і наліпку для акаунту Steam — щоб отримати тицяйте тут. І традиційно ми підготували невеликий список ігор, які можна придбати на фестивалі.
Ігри на фестивалі Steam “стрілянок” від третьої особи від дорожчих до дешевших
- The Last of Us Part 2 Remastered — ₴1 199 (-20%)
- The Last of Us Part 1 — ₴849 (-50%)
- Star Wars Outlaws — ₴683 (-55%)
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection — ₴599 (-60%)
- Everspace 2 + Demo — ₴277 (-70%)
- The Callisto Protocol — ₴168 (-85%)
- Grandpa High on Retro — ₴130 (-30%)
- Crab Champions – Early Access — ₴125 (-68%)
- Max Payne 3 — ₴116 (-70%)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — ₴91 (-90%)
- Tom Clancy’s The Division — ₴68 (-85%)
- Control Ultimate Edition — ₴67 (-90%)
- Alan Wake’s American Nightmare — ₴19 (-90%)
Steam завершить фестиваль “стрілянок” від третьої особи 1 вересня. Після цього нас чекає фестиваль політичних симуляторів. Разом з тим Valve оголосила плани на першу половину 2026 року — і там різноманітні акції також будуть щомісяця по декілька разів.
