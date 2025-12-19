У Steam стартував великий Зимовий розпродаж — Frostpunk, Divinity та сотні інших зі знижками 90%

У Steam стартувала остання масштабна подія 2025 року — великий Зимовий розпродаж з купою найприємніших знижок.
Нарешті розпочався той самий геймерський марафон знижок, на який щороку чекають мільйони. Івент триватиме до 5 січня та традиційно пропонує знижки до 90%. На розпродаж потрапили навіть топові новинки року, наприклад, Kingdom Come: Deliverance 2 вперше отримала мінус 50%. Хоча ціни деяких ігор все ще “кусаються”.
У каталозі — безліч хітів минулих років, зручне сортування за категоріями та бандли від студій. Через шалений наплив гравців платформа навіть тимчасово “впала”, скаржилися на Reddit. А тим часом ми традиційно підготували список ігор зі знижками.
Дорожчі ігри в Steam на розпродажі
- DOOM: The Dark Ages — ₴1 224 (-50%)
- Monster Hunter Wilds — ₴1 099 (-54%)
- Assassin’s Creed Shadows — ₴999 (-50%)
- ARC Raiders — ₴982 (-20%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — ₴839 (-40%)
- Shin Megami Tensei 5: Vengeance — ₴839 (-60%)
- Kingdom Come: Deliverance 2 — ₴799 (-50%)
- Dune: Awakening — ₴746 (-35%)
- Silent Hill 2 — ₴657 (-50%)
- Like a Dragon: Infinite Wealth — ₴599 (-70%)
- Frostpunk 2 — ₴501 (-40%)
- Satisfactory — ₴518 (-30%)
- Cyberpunk 2077 — ₴489 (-65%)
- Total War: WARHAMMER 3 — ₴474 (-75%)
- Lords of the Fallen — ₴449 (-50%)
- Absolum — ₴412 (-20%)
Дешевші ігри в Steam на розпродажі
- Hades 2 — ₴345 (-25%)
- Hollow Knight: Silksong — ₴332 (-20%)
- Ace Combat 7: Skies Unknown — ₴239 (-80%)
- Dave the Diver — ₴228 (-45%)
- Subnautica — ₴199 (-75%)
- Rain World — ₴180 (-60%)
- Nioh: Complete Edition — ₴162 (-90%)
- Kingdom Come: Deliverance — ₴159 (-80%)
- Hogwarts Legacy — ₴159 (-90%)
- Dead Island 2 — ₴133 (-90%)
- Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition — ₴132 (-75%)
- American Truck Simulator — ₴100 (-75%)
- Assassin’s Creed Valhalla — ₴91 (-90%)
- Planet Zoo — ₴82 (-90%)
- Detroit: Become Human — ₴74 (-90%)
- Darkest Dungeon — ₴74 (-85%)
- Fallout 76 — ₴53 (-90%)
- Sid Meier’s Civilization 6 — ₴52 (-90%)
- Bendy and the Ink Machine — ₴38 (-90%)
- Overcooked — ₴25 (-90%)
Крім того, офіційно стартувало голосування за найкращі ігри року за версією Steam Awards. Також Valve вже оголосила список акцій і розпродажів на першу половину 2026 року.
