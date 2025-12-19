Новини Ігри 19.12.2025 comment views icon

У Steam стартував великий Зимовий розпродаж — Frostpunk, Divinity та сотні інших зі знижками 90%

Маргарита Юзяк

У Steam стартував великий Зимовий розпродаж — Frostpunk, Divinity та сотні інших зі знижками 90%
У Steam стартувала остання масштабна подія 2025 року — великий Зимовий розпродаж з купою найприємніших знижок.

Нарешті розпочався той самий геймерський марафон знижок, на який щороку чекають мільйони. Івент триватиме до 5 січня та традиційно пропонує знижки до 90%. На розпродаж потрапили навіть топові новинки року, наприклад, Kingdom Come: Deliverance 2 вперше отримала мінус 50%. Хоча ціни деяких ігор все ще “кусаються”.

У каталозі — безліч хітів минулих років, зручне сортування за категоріями та бандли від студій. Через шалений наплив гравців платформа навіть тимчасово “впала”, скаржилися на Reddit. А тим часом ми традиційно підготували список ігор зі знижками.

Дорожчі ігри в Steam на розпродажі

Дешевші ігри в Steam на розпродажі

Крім того, офіційно стартувало голосування за найкращі ігри року за версією Steam Awards. Також Valve вже оголосила список акцій і розпродажів на першу половину 2026 року.

