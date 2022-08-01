В українському Spotify запрацювали подкасти

1 серпня найбільший музичний стрімінговий сервіс Spotify запустив в Україні довгоочікувану функцію подкастів — доступ до нового розділу відкривається поступово у вебверсії та мобільних застосунках на Android та iOS (від користувачів ніяких дій не потрібно, оскільки підтримка розгортається автоматично на стороні сервера).

На те, що незабаром для українських користувачів Spotify відкриють омріяні подкасти, звернули увагу користувачі соцмереж напередодні запуску фунції.

Ще ось стілечки 👌 і в нас відкриють Spotify подкасти pic.twitter.com/qj6AaiBqie — НЕ Денис Тітов (@sadoy16) July 31, 2022

І ось зараз Spotify без лишнього галасу запустив подкасти в Україні — від самого запуску стримінгу у липні 2020 року це була одна з найбільш запитуваних (чи, мабуть, найбільш жадана) функцій. Таким чином, Spotify знадобилося рівно два роки, щоб запустити подкасти в Україні.

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Щоб отримати доступ до подкастів не обов’язково оплачувати підписку — функція доступна навіть в безоплатному тарифі з рекламою.

Розділ з подкастами у вебверсії SpotifyДля зручності розділ з подкастами розділений за окремими категоріями. Крім того, окремі подкасти можна знайти через пошук та почати прослуховування.

Розділ з подкастами в українському Spotify включає як українські, так і іншомовні випуски.

На початку року Spotify повністю залишив ринок рф і це йому особливо не зашкодило — у фінансовому звіті за другий квартал 2022 року компанія повідомила про зростання кількості користувачів із преміум-планами до 188 млн (на 14% до минулого року) та кількості активних користувачів на місяць (MAU) до 433 млн (+19%). Тепер чекаємо на регіональні ціни на підписку у гривнях (зараз для українців діють американські ціни у доларах).