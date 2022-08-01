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В українському Spotify запрацювали подкасти

В українському Spotify запрацювали подкасти

1 серпня найбільший музичний стрімінговий сервіс Spotify запустив в Україні довгоочікувану функцію подкастів — доступ до нового розділу відкривається поступово у вебверсії та мобільних застосунках на Android та iOS (від користувачів ніяких дій не потрібно, оскільки підтримка розгортається автоматично на стороні сервера).

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На те, що незабаром для українських користувачів Spotify відкриють омріяні подкасти, звернули увагу користувачі соцмереж напередодні запуску фунції.

І ось зараз Spotify без лишнього галасу запустив подкасти в Україні — від самого запуску стримінгу у липні 2020 року це була одна з найбільш запитуваних (чи, мабуть, найбільш жадана) функцій. Таким чином, Spotify знадобилося рівно два роки, щоб запустити подкасти в Україні.

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Щоб отримати доступ до подкастів не обов’язково оплачувати підписку — функція доступна навіть в безоплатному тарифі з рекламою. В українському Spotify запрацювали подкасти

Розділ з подкастами у вебверсії SpotifyДля зручності розділ з подкастами розділений за окремими категоріями. Крім того, окремі подкасти можна знайти через пошук та почати прослуховування.

В українському Spotify запрацювали подкасти
Розділ з подкастами у застосунку Spotify на Android

Розділ з подкастами в українському Spotify включає як українські, так і іншомовні випуски.

В українському Spotify запрацювали подкасти
Розділ з подкастами у застосунку Spotify на iPhone

На початку року Spotify повністю залишив ринок рф і це йому особливо не зашкодило — у фінансовому звіті за другий квартал 2022 року компанія повідомила про зростання кількості користувачів із преміум-планами до 188 млн (на 14% до минулого року) та кількості активних користувачів на місяць (MAU) до 433 млн (+19%). Тепер чекаємо на регіональні ціни на підписку у гривнях (зараз для українців діють американські ціни у доларах).


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