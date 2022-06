У Twitter тестують Notes — довгі публікації до 2500 слів з медіафайлами та посиланнями на інші твіти

Як повідомляє обліковий запис Twitter Write, у сервісі мікроблогів Twitter тестується функція створення довгих нотаток. Вона отримала назву Notes.

Судячи з наявної інформації, користувачі зможуть створювати довгі публікації безпосередньо в інтерфейсі Twitter. При цьому можна буде комбінувати текстові блоки, зображення, GIF-анімацію, посилання на інші повідомлення у Twitter. Підсумкова публікація у такому разі вже нагадує повноцінну статтю на сайті. Проте є певні обмеження. Назва нотатки може містити до 100 символів, а її текст – до 2500 слів.

✨ Introducing: Notes ✨

We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX

— Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022