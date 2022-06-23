У Twitter тестують Notes — довгі публікації до 2500 слів з медіафайлами та посиланнями на інші твіти

Як повідомляє обліковий запис Twitter Write, у сервісі мікроблогів Twitter тестується функція створення довгих нотаток. Вона отримала назву Notes.

Судячи з наявної інформації, користувачі зможуть створювати довгі публікації безпосередньо в інтерфейсі Twitter. При цьому можна буде комбінувати текстові блоки, зображення, GIF-анімацію, посилання на інші повідомлення у Twitter. Підсумкова публікація у такому разі вже нагадує повноцінну статтю на сайті. Проте є певні обмеження. Назва нотатки може містити до 100 символів, а її текст – до 2500 слів.

✨ Introducing: Notes ✨ We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Наразі проводиться закрите тестування функції Twitter Notes, участь у якому бере невелика група авторів. Під час тесту такі довгі публікації можуть не показуватися користувачам у деяких регіонах, але в багатьох країнах, включаючи Україну, вже доступна можливість переглядати довгі записи Notes.

Фактично, користувачам Twitter у стрічці показується картка запису – це твіт із попереднім переглядом публікації та посиланням на неї. При натисканні посилання відкривається повний запис в інтерфейсі Twitter. З такими записами можна взаємодіяти, як і з іншими твітами, – поставити позначку «Подобається» або перепублікувати.

Поки не повідомляється, коли функція Twitter Notes стане загальнодоступною. Однак відомо, що адміністрація сервісу має намір поступово розширювати коло людей, які мають можливість створювати довгі публікації. Фактичне запровадження залежатиме від результатів тестування.