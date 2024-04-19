У Windows 10 з’явиться нова функція, яка просуває створення облікового запису Microsoft для архівування файлів

Із виходом травневого оновлення Windows 10 в операційній системі з’явиться нова функція, яка буде наполегливо рекомендувати користувачу створити обліковий запис Microsoft. В оновленні, яке почне розгортатися з 14 травня, ця функція буде стандартно активована.

В «Налаштуваннях» з’являтиметься нове сповіщення, що пропонує увійти в обліковий запис Microsoft для резервного копіювання даних. Наразі воно демонструється в тестових збірках в системах, де налаштовано локальний обліковий запис. Це сповіщення рекомендує відкрити обліковий запис Microsoft, оскільки він може створювати резервні копії файлів і фотографій у більш безпечному місці (OneDrive).

При натисканні кнопки «Увійти зараз» відкривається програма Windows Backup. А при натисканні кнопки «резервне копіювання» в програмі Windows Backup користувачу буде запропоновано створити обліковий запис Microsoft або ввійти в існуючий обліковий запис. Схоже, що це нове сповіщення в налаштуваннях стане ще одним способом просування програми, для якої потрібно створити обліковий запис Microsoft і використовувати OneDrive.

Можна скасувати процес і повернутися до налаштувань, які більше не змушуватимуть створювати обліковий запис. Однак після перезавантаження системи сповіщення повертаються.

За необхідності можна вимкнути сповіщення, перейшовши до налаштувань сповіщень у меню «Налаштування» > «Конфіденційність і безпека» > «Загальні» та скасувавши всі параметри на екрані.

Онлайн-курс "Маркетингова аналітика" від Laba. Опануйте інструменти для дослідження ринку й аудиторії та проведення тестувань.Дізнайтесь, як оптимізувати поточні рекламні кампанії та будувати форкасти наступних. Детальніше про курс

Варто зазначити, що перемикач і сповіщення відображаються лише в збірці Windows 10 Build 19045.4353, доступній для тестувальників в Release Preview Channel.

Джерело: windowslatest