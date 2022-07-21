У ЄС розширили можливості користування українським посвідченням водія. Що змінилося?

У ЄС затвердили нові правили, які розширюють можливості користуватися українськими посвідченнями водія, повідомляє головний сервісний центр МВС.

Мова йде про новий Регламент, яким встановлюють спеціальні (пом’якшені) правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія. Він передбачає для компетентних органів країн ЄС можливість перевірки чинності українського посвідчення водія за допомогою порталу «Дія» та онлайн-сервісу перевірки документів на сайті Головного сервісного центру МВС, який також має англомовну версію. Варто зауважити, що зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом в країнах ЄС.

Відтепер у ЄС можна:

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користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;

користуватися посвідченнями водія старого зразка, оформленими кирилицею тепер можна без наявності завіреного перекладу або міжнародного посвідчення водія. Але все ж треба мати документ для підтвердження особи;

користуватись виданими вперше на 2 роки українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії;

отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія.

Нові правила були запропоновані Європейською Комісією 21 червня, ухвалені Парламентом минулого тижня та Радою ЄС 18 липня. Вони набувають чинності через п’ять днів після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.