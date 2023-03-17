Україна невдовзі отримає перші 4 винищувачі МіГ-29 від Польщі, ще 13 надасть Словаччина

Про передачу Україні МіГ-29 оголосив польський президент Анджей Дуда. Йдеться про чотири винищувачі найближчим часом, неназвану кількість інших готують до передачі пізніше. Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер сьогодні оголосвив про рішення передати ще 13 одиниць МІГ-29.

«Йдеться про МіГ-29, які досі є чинними літаками у ППО нашої країни. Справді, таке рішення було ухвалено лише на рівні органів державної влади. Можна впевнено сказати, що зараз ми буквально відправляємо ці МіГи в Україну. Ми ще маємо десяток цих МіГів, які ми отримали на початку 90-х від армії НДР. Це останні роки їх експлуатації відповідно до технічних можливостей. Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки у повному робочому стані. Інші літаки обслуговуються і готуються», – Анджей Дуда.

Польща збирається замінити радянські винищувачі корейськими FA-50 та американськими F-35. За твердженням польських військових, передача літаків не вплине на обороноздатність їхньої країни. Спікер уряду Петро Мюллер вважає, що захист Польщі лише зросте – винищувачі будуть залучені у перехопленні повітряних цілей в Україні.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер сьогодні оголосив про передачу Україні 13 винищувачів. Це усі словацькі МіГ-29, включаючи 3 планери без двигунів, які потребують попереднього техобслуговування. Також для посилення протиповітряної оборони буде передано самохідні радянські ЗРК «Куб».

Словацькі МіГ-29 були законсервовані у 2022 році після розірвання договору про їхнє обслуговування з росією. Вони у різному ступені технічної готовності.

Винищувачі МіГ-29 можуть практично відразу використовуватися для захисту України від російських ракетних атак. Також вони зможуть взяти участь у весняному наступі. Літаки, що знаходилися на озброєнні Польщі та Словаччини, пристосовані для використання боєприпасів NATO – ракет «повітря-повітря» та «повітря-земля», у тому числі й зі значною дальністю поразки. Інтрига у тому, які боєприпаси для них нададуть Україні союзники. Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запевняв, що Британія стане першою країною, яка передасть Україні далекобійні боєприпаси.

Західні винищувачі, такі як F-16, навряд чи найближчим часом братимуть участь у наступі ЗСУ чи обороні України. Рішень про їхню передачу ще немає, також за даними преси, навчання українських пілотів у Британії ще не вийшло за межі базового курсу і є далекім від завершення.

Джерела: RzeczPospolita, Pravda