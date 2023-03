Україна невдовзі отримає перші 4 винищувачі МіГ-29 від Польщі, ще 13 надасть Словаччина

Про передачу Україні МіГ-29 оголосив польський президент Анджей Дуда. Йдеться про чотири винищувачі найближчим часом, неназвану кількість інших готують до передачі пізніше. Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер сьогодні оголосвив про рішення передати ще 13 одиниць МІГ-29.

Польща збирається замінити радянські винищувачі корейськими FA-50 та американськими F-35. За твердженням польських військових, передача літаків не вплине на обороноздатність їхньої країни. Спікер уряду Петро Мюллер вважає, що захист Польщі лише зросте – винищувачі будуть залучені у перехопленні повітряних цілей в Україні.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер сьогодні оголосив про передачу Україні 13 винищувачів. Це усі словацькі МіГ-29, включаючи 3 планери без двигунів, які потребують попереднього техобслуговування. Також для посилення протиповітряної оборони буде передано самохідні радянські ЗРК «Куб».

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia

— Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023