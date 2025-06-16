Українська GTA з ТЦК і «ухилянтами» — гра UA Online пропонує актуальний досвід

Фото: UA ONLINE — Гра про Україну / Telegram

В UA ONLINE, яка виглядає як український клон GTA, геймери масово відіграють нові ролі — представників ТЦК та «ухилянтів».

У TikTok розробники піарять відео, де представники ТЦК женуться за перехожими, вступають в конфлікти, зупиняють машини, просять посвідчення особистості, вручають повістки та змушують сісти в «бусік». Раніше цей симулятор пропонував геймерам приміряти ролі поліцейських, лікарів, військових, СБУшників, але вони обрали реалізм — ТЦК.

Швидше за все, оновлення з ТЦК неофіційне, бо UA ONLINE — новий симулятор. Ще у травні розробники заявляли, що проєкт перебуває на стадії бета-тестування. В останньому патчі 1.3 «Закони та порядки» не було згадок про мобілізацію. Так само в офіційному Discord не було анонсів. Тож робимо висновок, що ролі ТЦК та «ухилянтів» — творчість гравців, яким подобається реалізм.

«UA ONLINE — Гра про Україну» — це окрема гра, розроблена як мобільний симулятор з відкритим світом на території України. На момент написання новини вона доступна в Google Play та її встигли завантажити 50 тисяч разів. Вікові обмеження гри 7+ років, тому стати «віртуальним представником ТЦК» може навіть дитина.

Геймплей UA ONLINE пропонує взаємодію між гравцями на вулицях українських міст, як-от Київ, Дніпро, Харків чи Бориспіль. Фактично гра — клон GTA SAMP, але з локальним контекстом. Тут можна їздити на українських або імпортних авто, відкривати власний бізнес, створювати банди, працювати в армії чи державних структурах, брати участь у перегонах тощо.

Але гравцям виявилося цікавіше бігати від ТЦК в скіні Зеленського або в одязі «1+1». Усе це нагадує ситуацію, коли далекобійники після роботи завантажують симулятор далекобійника — тільки UA ONLINE про пересічний день українця в Україні.

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Джерело: TikTok UA ONLINE