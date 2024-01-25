Новини Технології 25.01.2024 о 19:44 comment views icon

Україна цього року розпочне будівництво чотирьох нових ядерних реакторів – міністр енергетики Галущенко

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Вадим Карпусь

Автор новин

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Влітку чи восени цього року Україна має намір розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, оскільки країна прагне компенсувати енергетичні потужності, втрачені через війну з росією. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Два енергоблоки, що включають реактори та супутнє обладнання, будуть засновані на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Для будівництва двох інших енергоблоків будуть використовувати західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse. Усі чотири реактори буде збудовано на Хмельницькій АЕС.

«Я думаю (ми почнемо будівництво) влітку-восени», – сказав Галущенко. «Нам потрібні судини», – додав він, маючи на увазі корпус реакторів, які працюють під тиском, які доведеться імпортувати. «Ми хочемо побудувати третій і четвертий блоки прямо зараз».

Будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС розпочалося у 1980-х роках, але було заморожено. З моменту проголошення незалежності у 1991 році Україна побудувала 3 нові ядерні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

На сьогодні 3 атомні електростанції на підконтрольній території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії. Проте країна потребує додаткових генеруючи потужностей, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі. росія захопила електростанцію на початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року. Наразі 6 її ядерних реакторів простоюють.

«3-м та 4-м (Хмельницькими енергоблоками) ми хочемо компенсувати Запоріжжя, і зараз ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами про два реактори, які хочемо забрати», – сказав Галущенко.

Якщо оперативно отримати корпуси реакторів, приблизно через 2,5 року можна завершити роботи по третьому енергоблоку.

Паралельно з будівництвом енергоблоків ВВЕР-1000 радянської доби Україна хоче розпочати підготовчі будівельні роботи для розміщення двох сучасних західних енергоблоків AP-1000. Їх також планується збудувати в рамках Хмельницької АЕС. Проте ще потрібно ухвалити необхідні законодавчі акти у ВРУ.

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Джерело: reuters

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