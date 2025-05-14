Українська Frogwares випустила ремастер The Sinking City на UE5 — безплатно для власників гри

The Sinking City / Frogwares

Українська студія Frogwares випустила ремастер свого детективного трилера The Sinking City.

Гра, повністю перенесена на рушій Unreal Engine 5. Вона вже доступна на PlayStation 5, Xbox Series та ПК через Steam і GOG. Оновлена версія доступна безоплатно тим, хто вже володів оригінальною грою на будь-якій із цих платформ.

«Ми плануємо зробити великі справи з The Sinking City [інтелектуальною власністю], починаючи з продовження і далі. Отже, після наших досить відомих проблем з оригіналом, чудово, що цей позитивний момент є частиною заплутаної історії гри, і що саме ми повністю вирішуємо це майбутнє. Зробити гру безплатний для всіх наших чинних шанувальників – це наш спосіб віддячити їм за те, що вони протягом усього цього часу, у будь-які часи», — прокоментував реліз директор видавництва Frogwares Сергій Оганесян

Що нового у ремастері

Ремастер повністю створено на Unreal Engine 5. Це дало змогу Frogwares суттєво оновити гру з технічного боку:

текстури в 4K і покращене освітлення;

локації стали детальнішими, із додатковими об’єктами;

з’явився фоторежим;

з’явився фоторежим; підтримуються технології масштабування DLSS, FSR та TSR;

додані покращення якості життя, у тому числі нові налаштування геймплею та опції спеціальних можливостей.

Зазначимо, що The Sinking City розповідає про напівзатоплене місто, натхненне творами Лавкрафта. У ньому гравець досліджує паранормальні події, збирає докази та складає власну картину подій. Оригінальна версія вийшла у 2019 році, але мала проблеми, включно з юридичними суперечками щодо публікації. Випуск ремастера можна вважати точкою відліку для нового етапу в історії гри.

Frogwares натякнули, що попереду — більше. Оганесян прямо сказав, що студія працює над продовженням, для якого відкривали збори на Kickstarter. Крім того, продовження вже отримало геймплейний трейлер. Ймовірно, що гра вийде у 2025 році.

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Джерело: Gematsu