The Sinking City: еще не поздно сойти с ума





Порт Окмонта встречает частного детектива Чарльза Рида густым туманом, покосившимися зданиями, чавкающей под ногами грязью и смрадом гниющей прямо на пристане туши огромного осьминога. Так себе приветствие, скажем прямо, любому здравомыслящему человеку хватило бы одного взгляда, чтобы понять, почему этой дыры не найти ни на одной карте.

The Sinking City Жанр Adventure

Платформы PC/PlayStation 4/Xbox One

Разработчики Frogwares

Издатель Bigben Interactive

Сайт, Epic Games Store

Кому вообще может понадобиться ехать в Окмонт, особенно сейчас, после катастрофического наводнения, сделавшего целые районы непригодными для обитания? Однако же люди продолжают прибывать в город и, что важнее, исчезать в нем. Что касается самого мистера Рида, то его сюда привели две причины — расследование пропажи людей и собственные кошмары, появившиеся еще во время Первой Мировой, сразу после того кораблекрушения, в котором погибли все сослуживцы Чарльза. Сам он выжил, но на какое-то время сделался пациентом психиатрической лечебницы, где врачи сделали все возможное, чтобы избавить бедолагу от навязчивой идеи о том, что на дне морском затаилось неведомое зло. К сожалению, полного исцеления не произошло, в последнее время, как раз вскоре после наводнения в Окмонте, кошмары усилились. Хорошо хоть неравнодушный джентльмен пригласил детектива в этот богом забытый город, обещая, что на месте он найдет ответы на терзающие его вопросы.

Первое впечатление не было ложным, остальные районы оказались ничем не лучше порта — большая часть обветшалых домов оставлена жителями, а немногие пригодные для жилья находятся в плачевном состоянии, в подвалах стоит вода, со стен слазит краска, повсюду плесень. Улицы, превращенные наводнением в каналы, перегорожены плавающим хламом и полуразложившимися останками морских тварей, а на тех, что еще не ушли под воду, ржавеют ставшие бесполезными автомобили. Не менее угнетающее впечатление оставляют и местные жители, бесцельно снующие от одного дома к другому. Члены семей-основателей еще могут наслаждаться подобием комфорта, скрывшись от катастрофы в стенах фамильных особняков, остальным повезло меньше. В городе царит голод, культисты вещают о скором конце света, в подворотнях хозяйничают отбросы, способные отнять жизнь за пару бутылок спиртного, а в отдельных районах затаились жуткие чудища, на которых горожане почему-то предпочитают не обращать внимания: отгородят опасную зону деревянными ящиками, предупреждающий знак нарисуют — и достаточно. Приближаясь к разгадке причин возникновения мучающих его кошмаров, детектив Рид столкнется с заговорами, убийствами, древними культами, потусторонними силами и жуткими пророчествами, все как завещал Говард Филлипс Лавкрафт.

The Sinking City — очень лавкрафтовская вещь, со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. Дух произведений мастера ужасов передан точно, игра порой неплохо пугает и регулярно вызывает мурашки, но в то же время финал оказывается слишком предсказуем. Уйти от формулы, хорошо зарекомендовавшей себя в последних “Шерлоках”, Frogwares не смогли, да и не нужно было. Расследуя очередное дело, Рид собирает улики и на отдельном экране связывает их воедино, чтобы прийти к тому или иному умозаключению, а во время осмотра места преступления прибегает не к интуиции легендарного сыщика, а к своей потусторонней способности видеть скрытое и воспроизводить хронологию произошедших событий. Время от времени придется посещать мэрию, библиотеку, полицейский участок, психиатрическую лечебницу и другие муниципальные здания для того, чтобы покопаться в архивах и разобраться с тем, что значит очередная порция улик. Игра практически никогда напрямую не указывает, куда детективу следует отправиться дальше, во всем приходится разбираться самостоятельно, и даже если в ходе расследования вы узнали адрес подозреваемого, никаких отметок на карте не появится, их приходится расставлять вручную. К двадцатому часу игры ориентироваться на местности вы сможете не хуже коренных окмонтцев. Никуда не делись и моральные дилеммы, поджидающие игрока по завершении расследования. Отправить убийцу на верную смерть или пожалеть его, осознав что он всего лишь жертва обстоятельств; спасти попавших в беду людей или оставить их умирать, заботясь о благе всего города? Одним словом, адвенчурная часть The Sinking City работает великолепно, расследования увлекательные, причем второстепенные дела оказываются не менее интересными, чем те, что двигают вперед основную сюжетную линию. Чего нельзя сказать про бои, встречающиеся в игре очень часто.

То, что Frogwares только учатся работать с экшеном, заметно невооруженным взглядом. Стрельба в The Sinking City неудобная, вязкая (по крайней мере, при игре с геймпада), оружие не ощущается так, как должно бы, отдачи нет. Арсенал довольно скромный, огнестрельного оружия всего пять видов и открываются новые стволы очень неспешно. Патроны, служащие в Окмонте валютой, в постоянном дефиците, получить их можно за выполнение заданий, обыскивая ящики и создавая самому из найденного в тех же ящиках сырья. Из него же создается вспомогательное оружие — гранаты, коктейли молотова и капканы. В чем смысл последних, я, откровенно говоря, не понял — за время, что требуется на установку капкана, очередное чудище проще забить лопатой насмерть или вывести к ближайшему дверному проему, в которых тварь побольше имеет шанс застрять, после чего можно расстреливать ее, находясь в относительной безопасности.

В бою периодически приходится использовать не только аптечки, но и препараты, повышающие психическую устойчивость главного героя. Куда же в игре по мотивам лавкрафовских ужасов без механики безумия. Стоит Чарльзу перенапрячься с применением своих потусторонних детективных способностей, дольше положенного задержаться возле монстра или попросту внезапно оказаться в темном подвале с непонятными символами, как его расшатанные нервишки дают сбой и он начинает страдать от галлюцинаций, способных нанести вполне себе реальный урон здоровью. Идея занятная, вот только применяются эти исцеляющие уколы ну очень долго, из-за чего бои порой выглядят комично — забрался герой в мрачный дом со свечами и черепами, твари повылазили буквально из-под земли, отожрали половину здоровья и напугали до седых волос, и вот наш детектив выскакивает обратно на улицу, где безопасно, вгоняет в вену два шприца и забегает обратно в дом. Причем ствол доставать желательно уже внутри, поскольку местные силы правопорядка немного неадекватны. Я попробовал было выманивать монстров из подвала на улицу, чтобы отстреливать их там по одному, но находящийся поблизости полицейский эту идею не оценил и застрелил почему-то не демоническую тварь, плюющуюся кусками ядовитой слизи, а меня. Когда то же самое повторилось во второй раз, я сделал вывод, что вооруженных чужаков в Окмонте все-таки не любят больше, чем родных домашних чудищ, и лишний раз вне зданий оружие старался не применять.

Ролевая система в The Sinking City находится в зачаточном состоянии. За выполнение заданий и убийство монстров Рид получает очки для прокачки пассивных навыков, а те, в свою очередь, разделены на три ветки — умственные способности, физическую подготовку и боевые. По мере развития персонажа Чарльз обзаводится шкалой здоровья повнушительней, учится носить с собой больше патронов и наносить больше урона как с помощью оружия, так и в ближнем бою, начинает быстрее перезаряжаться и так далее. Почему ветеран Первой мировой не умел всего этого раньше — вопрос открытый, но Frogwares не первая студия, наступающая на эти грабли, и уж точно не последняя.

Что касается самого Окмонта, то он оставляет двойственные впечатления. С одной стороны, выглядит город очень атмосферно, с другой — он даже не пытается притворяться настоящим. Жители, как мы уже говорили, бесцельно слоняются по улицам, иногда разыгрывая сценки вроде драки за рассыпанные по земле продукты или поножовщины в темном переулке, могут отреагировать на оружие в руках главного героя или выскочившего на проезжую часть монстра, но на большее их не хватает. Порой у них слетают скрипты, из-за чего их как магнитом начинает тянуть к главному герою, выглядит такая картина жутковато. Город немаленький, а ведь передвигаться по нему приходится пешком или на лодке, которая движется ненамного быстрее. Сперва это радует, поскольку способствует лучшему погружению в происходящее, но уже к середине игры ты тщательно исследуешь окрестности в поисках телефонной будки, отвечающей за быстрые перемещения, прежде чем начать очередное сюжетное задание.

Напоследок хотелось бы отметить замечательную, чуть ли не лучшую из виденных мною, украинскую локализацию от SBT Localization Team, и высказать надежду, что когда-то в играх появится и родная озвучка.

C The Sinking City Frogwares попыталась выйти из своей зоны комфорта и попробовала поработать сразу с двумя новыми для себя направлениями — экшеном от третьего лица и открытым миром. Результат, вполне ожидаемо, вышел спорный. Ни к сценарию, ни к детективным элементам вопросов нет — с этим киевляне умеют и любят работать и именно ради сюжета в игру обязательно стоит сыграть как поклонникам игровой серии о Шерлоке Холмсе, так и любителям творчества Лавкрафта, а вот открытый мир получился пустым, даром что красивым, да и экшен-составляющая не вдохновляет. Очень надеемся, что к следующему релизу ошибки будут учтены, а разработчики все-таки не откажутся от экспериментов в пользу проверенной игровой формулы, а продолжат развивать идеи, начало которым было положено в окмонтском кошмаре.