S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає офіційну підтримку модів у 2025 році, — GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

GSC Game World офіційно підтвердила, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl почне підтримувати моди.

Пригодницький шутер почну підтримувати модифікації на ПК та Xbox Series X|S пізніше цього року. Представники платформи Mod.io підтвердили, що співпрацюють з українською студією. Вони обидві планують додати повноцінний моддінг, інструменти кросплатформ та підтримку двох платформ: Mod.io і Steam Workshop.

«Ми маємо усталену любов і пристрасть до @stalker_thegame та їхньої спільноти моддерів. Тож ми неймовірно пишаємося тим, що підтверджуємо нашу співпрацю з GSC Game World щодо офіційної кросплатформної підтримки модів для S.T.A.L.K.E.R. 2 пізніше цього року. Побачимося в Зоні!» — пише Mod.io.

We’ve got an established love and passion for @stalker_thegame and their modding community. So we’re incredibly proud to confirm our collaboration with @GSC_GW to bring official cross-platform mod support to S.T.A.L.K.E.R. 2 later this year. We’ll see you in the Zone! pic.twitter.com/QizUmmbQHg — mod.io (@modiohq) May 13, 2025

Бета-версія Mod SDK очікується на другий квартал 2025 року. До цього моменту пройде закрите тестування. Досвідчені модери будуть перевіряти інструменти, шукати баги і допилювати систему до стабільного релізу. Окремо підкреслюється кросплатформність — моди офіційно працюватимуть не тільки на ПК, а й на Xbox Series X|S. Раніше GSC уже співпрацювала з Mod.io, коли впроваджувала подібний функціонал у збірник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone для консолей.

Точну дату запуску повноцінної підтримки модів поки не назвали, але всі ключові етапи вже заплановані. Ще трошки і гравці зможуть створювати нові забави, механіки та цілі сюжетні кампанії. А тим часом у дорожній карті на другий квартал 2025 року розробники підтвердили некстген-оновлення трилогії S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone. Колекція вже була доступна на PS4 і Xbox One, але тепер готується і для поточного покоління приставок.

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Джерело: Mod.io