S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає офіційну підтримку модів у 2025 році, — GSC Game World

GSC Game World офіційно підтвердила, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl почне підтримувати моди.

Пригодницький шутер почну підтримувати модифікації на ПК та Xbox Series X|S пізніше цього року. Представники платформи Mod.io підтвердили, що співпрацюють з українською студією. Вони обидві планують додати повноцінний моддінг, інструменти кросплатформ та підтримку двох платформ: Mod.io і Steam Workshop.

We’ve got an established love and passion for @stalker_thegame and their modding community.

So we’re incredibly proud to confirm our collaboration with @GSC_GW to bring official cross-platform mod support to S.T.A.L.K.E.R. 2 later this year.

We’ll see you in the Zone! pic.twitter.com/QizUmmbQHg

— mod.io (@modiohq) May 13, 2025