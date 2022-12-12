Українська локалізація Baldur’s Gate 3 знаходиться у розробці – засновник та голова Larian Свен Вінке

У відповідь на запитання користувачів про українську локалізацію для гри Baldur’s Gate 3 глава Larian Studios Свен Вінке відповів ствердно. За його словами, процес локалізації розпочато нещодавно, колектив студії зробить усе можливе для готовності перекладу до релізу гри та анонсує його, як тільки він буде готовий. Інформацію оприлюднено користувачем Twitter @kyiv_voodoo з посиланням на @oxgalushcko2011.

Продовження відомої серії Baldur’s Gate, що спочатку розроблялася BioWare та Black Isle Studios, було анонсовано за тиждень до заходу E3 2019. Після виходу в 2014 році власної гри Divinity: Original Sin Larian Studios, яка початково не мала відношення до Baldur’s Gate, звернулася за правом створення гри до Wizards of the Coast. Тоді правовласник не вважав студію готовою до такого роду проекту, але після виходу у 2017 році Divinity: Original Sin II WOTC самі звернулися до Larian із проханням створити третій Baldur`s Gate.

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Гра Baldur’s Gate 3 знаходиться у ранньому доступі з жовтня 2020 року. Гравцям доступний перший акт, що включає, орієнтовно, 25 годин геймплею. Набираючи до 70 тис. одночасних гравців, гра викликала збої у Steam на старті. Передрелізна версія Baldur’s Gate 3 також доступна в COG.com. Гру засновано на правилах Dungeons & Dragons п’ятої ревізії, значно адаптованих Larian для комп’ютерного гравця.

Головний герой Baldur’s Gate 3 боротиметься не лише із зовнішніми ворогами, а й із личинкою іллітіда у себе в голові. Остання намагається контролювати протагоніста, але дає йому нові здібності. У третій частині гравцям зустрінуться Мінськ та Джахейра – персонажі оригіналу.

На Game Awards 2022 було анонсовано вихід повної версії Baldur’s Gate 3 у серпні 2023 року та продемонстровано новий трейлер. Також було оголошено про вихід колекційного видання гри, а для версії раннього доступу анонсовано 9-й патч, що привнесе ще один клас персонажів.