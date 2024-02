Українські кіберспортсмени з Monte вибили з боротьби IEM Katowice 2024 російську Cloud9

5 лютого українська кіберспортивна команда Monte провела другий матч на турнірі з CS 2 IEM Katowice 2024. Їхніми суперниками стала російська команда Cloud9. Матч проходив у форматі bo3.

У нижній сітці групи B Monte завдали нищівної поразки Cloud9 з рахунком 2:0. Спершу українська команда перемогла на карті Overpass – 13:11. На карті Mirage українці також були сильнішими за росіян – 13:11. Після своєї поразки Cloud9 вилетіла з турніру та припинила подальшу боротьбу за призи.

.@Monte_Esports close out the series 2-0 and eliminate @C9CSGO from #IEM Katowice 2024.

13-11 Overpass

13-11 Mirage pic.twitter.com/DbjvT1m1n3

— Intel® Extreme Masters (@IEM) February 5, 2024