Новини Ігри 05.02.2024 о 18:01 comment views icon

Українські кіберспортсмени з Monte вибили з боротьби IEM Katowice 2024 російську Cloud9

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Вадим Карпусь

Автор новин

5 лютого українська кіберспортивна команда Monte провела другий матч на турнірі з CS 2 IEM Katowice 2024. Їхніми суперниками стала російська команда Cloud9. Матч проходив у форматі bo3.

https://twitter.com/IEM/status/1754516135607681285

У нижній сітці групи B Monte завдали нищівної поразки Cloud9 з рахунком 2:0. Спершу українська команда перемогла на карті Overpass – 13:11. На карті Mirage українці також були сильнішими за росіян – 13:11. Після своєї поразки Cloud9 вилетіла з турніру та припинила подальшу боротьбу за призи.

Надалі у півфіналі нижньої сітки групи B Monte зіграють з командою, яка програє у парі ENCE — G2 Esports.

Украинские киберспортсмены из Monte выбили из борьбы IEM Katowice 2024 российскую Cloud9

IEM Katowice 2024 проходитиме до 11 лютого. Його призовий фонд становить $1 млн.

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