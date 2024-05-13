Кріс Гемсворт каже, що його дратує «невиправдана критика» в сторону Marvel: «Скажіть це мільярдам, які дивлятьcя їхні фільми»

Мартін Скорсезе неодноразово критикував Marvel, порівнюючи фільми студії з «атракціонами в розважальних парках» і класифікуючи їх, як «небезпечні» для культури — на закиди режисера відповів актор Кріс Гемсворт, відомий роллю Тора в MCU.

Актор заявив в інтерв’ю The Sunday Times, що його дратує «невипрадана і жорстока» критика в сторону студії, тим більше від таких поважних митців:

«У них теж були фільми, які не спрацьовували — у всіх нас вони є. Коли хтось каже, що з супергероїкою щось не так, я думаю — круто, скажіть це мільярдам, які ці фільми дивляться. Чи всі вони помиляються?».

Колись надійний кіновсесвіт Marvel Cinematic Universe (MCU) останнім часом послабив свої позиції — 2023 рік відзначився лише одним успішним запуском («Вартові галактики 3»), тоді як решта назв били рекорди з непопулярності (стрічка «Марвели» забезпечила собі звання фільма MCU із найгіршими в історії касовими зборами). В Disney нещодавно оголосили, що Marvel випускатиме «всього 2-3 фільми на рік», щоб побороти втому від супергероїки.

Гемсворт відомий роллю Тора в кіновсесвіті Marvel, а найближчим часом актора можна побачити у фільмі «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» — в Україні фільм стартує в прокаті 23 травня. Кріс зіграв воєначальника Дементуса, і в новому інтерв’ю зазначив, що був надзвичайно щасливим отримати роль у франшизі, яка його завжди надихала.

«Я відчував, що застряг у тому, що робив. Мені не вистачало творчості, а Фуріоза відновила мою мистецьку енергію, яка спала».

Раніше актор говорив, що саме він винен у провалі фільму «Тор: Кохання та грім» і заявляв, що виглядав там «наче пародія».