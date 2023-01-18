Українські ігри у Steam — 25 найкасовіших за 2022 рік та 25 найочікуваніших проєків 2023 року за версією GameSensor

Команда українського інформаційно-статистичного сервісу GameSensor зібрала цікаві дані щодо українських ігор та україномовної спільноти у Steam.

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Для формування статистики українських розробників команда GameSensor використала базу Фестивалю українських ігор в Steam, що проходив влітку 2022 року та включав понад 200 ігор від 140 вітчизняних розробників. На основні цих даних GameSensor склав топ українських ігор із продажу за 2022 рік та ще кілька додаткових чартів.

Найкасовіші українські ігри в Steam за 2022 рік

Metro Exodus; BIGFOOT; S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl; Ultimate Admiral: Dreadnoughts; Metro: Last Light Redux; Metro 2033 Redux; S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat; Sherlock Holmes Chapter One; Secret Neighbor: Hello Neighbor Multiplayer; Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter; S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky; This Land Is My Land; Ultimate General: Civil War; Ostriv; Cossacks 3; Naval Action; Trash is Fun; Sherlock Holmes: Crimes and Punishments; Ultimate Admiral: Age of Sail; Football, Tactics & Glory; Party Hard; Party Hard 2; Cliff Empire; Legend of Himari; The Testament of Sherlock Holmes.

GameSensor також створили окремий рейтинг найочікуваніших українських ігор у Steam, реліз яких заплановано на 2023 рік.

Найочікуваніші українські ігри 2023 року

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl; Sherlock Holmes The Awakened; Spark in the Dark; Corsairs Legacy – Pirate Action RPG & Sea Battles; Super Zoo Story; Tactical Squad: SWAT Stories; Redemption of the Damned; Wandering Wolf; Eternity Guards; Farlanders; Puzzles For Clef; Lost EVE; Headquarters: World War II; STONKS-9800: Stock Market Simulator; Anomaly Hunter; Erra: Exordium; SCP: EVENT CLASSIFIED; Castle of Secrets; Strategic Mind: Spirit of Liberty; Through the Nightmares; Road of Dust and Rust; SuperHero; Thief’s Shelter; Flea Madness; Sherlock Holmes: The Mystery of the Persian Carpet.

Статистика Steam свідчить, що український інтерфейс зараз використовують 0,43% гравців проти 0,3% до повномасштабної війни. Сподіваємося, що все більше українських користувачів переходитимуть саме на українську локаль, тим самим сприяючи появі української локалізації в іграх.

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Ігри з найбільшою кількістю коментарів українською мовою за 2022 рік

Call of Duty: Modern Warfare II; The Witcher 3: Wild Hunt; Euro Truck Simulator 2; Grand Theft Auto V; Garry’s Mod; Terraria; Rust; STALCRAFT; Stray; Don’t Starve Together; Dying Light; ELDEN RING; Wallpaper Engine; Cyberpunk 2077; Hearts of Iron IV; S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl; Vampire Survivors; Forza Horizon 4; Sea of Thieves; The Forest; FIFA 22; Project Zomboid; Phasmophobia; Red Dead Redemption 2; Raft.

Також є окремий список ігор 2022 року з найбільшою кількістю українських коментарів.

Ігри 2022 року з найбільшою кількістю українських коментарів

Call of Duty: Modern Warfare II; STALCRAFT; Stray; ELDEN RING; Vampire Survivors; Raft; Dying Light 2 Stay Human; EA SPORTS FIFA 23; Shatterline; Mount & Blade II: Bannerlord; The Callisto Protocol; MultiVersus; Marvel’s Spider-Man Remastered; Call of Duty®: Warzone 2.0; God of War; Warhammer 40,000: Darktide; V Rising; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge; Ukraine War Stories; Call of Duty: Modern Warfare II – Open Beta; Cult of the Lamb; Lost Light; Songs of Conquest Teardown; Grounded.

GameSensor.info — є аналогом вже добре знайомого нам Steam Spy, аналітичного інструменту для відстеження продажів у Steam, який свого часу створив відомий в геймдеві Сергій Гальонкін. Основна мета проєкта — обмін інформацією та взаємна допомога. Сервіс, використовуючи машинне навчання, аналізує статистичні дані про ігровий трафік на Steam та інших інформаційних порталах, а також фінансові показники партнерів-студій, які видають ігри. Використовуючи аналітику зрізу ринку з ігор на основі алгоритму, розробники можуть отримати оптимізувати стратегію для збільшення ігрового органічного трафіку та покращити шанси на фінансовий успіх своїх ігор.

Також на сайті GameSensor в окремих розділах можна знайти детальні аналітичні звіти з добре продуманою структурою та наочною інфографікою щодо ігор, розробників, видавців та гайди на інді-розробників. Скриншоти нижче допоможуть отримати уявлення про можливості інструмента GameSensor.

Якщо раптом пропустили, наприкінці 2022 року Valve публікувала рейтинги найкращих ігор 2022 року в Steam за розміром валового виторгу, кількістю гравців та іншими показниками.