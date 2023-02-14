Українці створили список фішингових сайтів – його можна додати до браузерів та розширень для автоматичного блокування шахраїв

Команда ГО «Соціальні інноватори» підготувала список блокувань (фільтр) фішингових сайтів, які обманом виманюють в українців доступ до облікових записів банківських онлайн систем, реквізити платіжних карток, конфіденційну інформацію та гроші. Мова йде про шахрайські вебресурси, які орієнтовані саме на громадян України і які відсутні в інших наявних фільтрах.

Активісти ГО «Соціальні інноватори» намагалися зібрати якомога більше перевірених джерел інформації про шахрайські сайти та зробити список блокувань, сумісний практично з усіма браузерами, розширеннями та іншим програмним забезпеченням. Завдяки цьому налаштувати блокування доступу до шахрайських ресурсів можна на рівні браузера чи операційної системи користувача. Таким чином небезпечні ресурси будуть блокуватися автоматично і незалежно від того, чи мова йде про індивідуальний сайт, чи про сторінки у соціальних мережах.

Команда створила сторінку свого проєкту на Github, де вони докладно розповідають про список блокувань фішингових сайтів, особливості його формування, а також сумісність з різними браузерами (Brave) та плагінами (uBlock Origin, Adblock Plus, AdBlock, AdGuard Browser extension). На сторінці також пропонуються інструкції з додавання списку в браузери та сторонні розширення.