«Укрпошта» та «Нафтогаз» постраждали через кібератаку – у них виникли перебої в роботі

Російсько-українська війна все активніше перебирається в кіберпростір. Наприкінці минулого року ціллю російських хакерів став «Київстар». Минулого тижня відбулась потужна DDoS-атака на сайт ITC.ua. Також періодично здійснюються атаки на monobank. Нині спостерігається нова хвиля кібератак, спрямована на українські компанії.

Так, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що було зафіксовано масштабну кібератаку на один з дата-центрів, який використовує ця компанія. Через це виникли проблеми в роботі сайтів та кол-центру компанії. Наразі невідомо, якої шкоди завдала кібератака. Про строки відновлення сервісів компанія повідомить згодом.

Крім того, про збої в роботі повідомила й «Укрпошта». За словами директора компанії Ігоря Смілянського, сьогодні вночі сталась атака на інформаційну інфраструктуру партнерів. Через це спостерігаються збої в роботі «Украпошти». Спеціалісти компанії активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи.

«Укрпошті» вже вдалося частково відновити надання послуг. В цей час прийняття платежів поновлено майже по всій країні (96%). Також вже є можливість видавати посилки. Крім того відновлено робота особистого кабінету та API. Водночас компанія попереджає про можливі затримки в доставці посилок.

Крім того, через технічний збій в роботі дата центру тимчасово відсутній доступ до системи «Шлях» та сайту «Укртрансбезпеки».