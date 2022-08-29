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«Укрпошта» завтра випустить нову марку, присвячену собаці-«надзвичайнику» Патрону

«Укрпошта» завтра випустить нову марку, присвячену собаці-«надзвичайнику» Патрону

«Укрпошта» продовжує активно розвивати філателістичний напрямок та вже готується до випуску наступної (вже шостої) марки воєнного стану, присвяченій собаці-«надзвичайнику» Патрону — вона надійде у продаж вже завтра. Подробиці розповів гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський на своїх сторінках у Telegram та Facebook.

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Марка розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів, але її головна особливість полягає в іншому — це перша офіційна благодійна марка країни.

«Укрпошта» планує зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування, яка допоможе надзвичайникам з розмінуванням великих територій.

«Більше 150 000 – така кількість знайдених вибухонебезпечних предметів в Україні за даними ДСНС, тож Патрон потребує допомоги і з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників. Саме тому решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні»

Ігор Смілянський,

гендиректор «Укрпошти»

Як завжди, не обійдеться і без тематичного мерчу — на старті як мінімум можна буде купити чашку та спортивний светр з зображеннями національного улюбленця Патрона.

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За найоптимістичнішими прогнозами, Україні знадобиться 5-7 років для розмінування всієї території. Два тижні тому «Нова пошта» анонсувала розробку двох роботів-саперів для ДСНС України — «першого українського» для розмінування водойм та окремого для суші.

«Нова пошта» розробляє роботів-саперів для ДСНС України — «перший український» для розмінування водойм та окремий для суші


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