«Нова пошта» почала розробку роботів-саперів для ДСНС України — «перший український» для розмінування водойм та окремий для суші

Лідер українського ринку експрес-доставок — компанія «Нова пошта», відома своєю прогресивною стратегією автоматизації та ініціативним підходом до роботизації власної сортувальної інфраструктури, поглиблює співпрацю з ДСНС України та береться до розробки роботів-саперів.

У ДСНС визначили основні вимоги до таких роботів, а «Нова пошта» взяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів. Раніше разом з українськими стартапами й власною R&D командою «Нова пошта» розробила та впровадили вже три моделі роботів на власних підприємствах. Тепер український логістичний гігант збирається використати досвід у сфері роботизації у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя.

«Нова пошта» планує розробити перший український робот-сапер для розмінування водойм та окрему модель — для суші. Майбутні роботи-сапери зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх. Це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя українських піротехніків.

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У планах компаній розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу. Наразі «Нова пошта» співпрацює із ДСНС ще за кількома напрямками — надає логістичну підтримку та матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад по всій країні.

За найоптимістичнішими прогнозами, Україні знадобиться 5-7 років для розмінування всієї території. Для розмінування українські рятувальники активно залучають сучасні технології та роботів-саперів, серед яких британські системи TALON та знаменитий американський робот-собака Spot від Boston Dynamics.

Минулого тижня ДСНС презентувало новий мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree («Без мін»), який повідомляє про наближення до небезпечного об’єкта.