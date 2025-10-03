“Uptober” почався: Bitcoin та Ethereum пробивають рівні $121 000 та $4 500

Depositphotos

Початок жовтня відзначився традиційним зростанням ринку. Учора ввечері біткоїн піднявся до $121 000, оновивши найвищий рівень від середини серпня. Слідом за ним Ethereum закріпився на позначці $4 500, показавши найсильніший результат за останні три тижні.

Історично жовтень, який у криптоспільноті називають Uptober, приносить крипторинку найкращі результати після традиційно слабкого вересня. Цього разу сезонний патерн, схоже, знову працює і надає шанси на подальше зростання “бітку” та “альти”. На тижневих графіках біткоїн додав понад 10%, а ефір зріс майже на 15%. Загальна капіталізація ринку піднялася на 1,4%, сягнувши $4,2 трлн.

Усі монети з топ-10 також демонструють позитивну динаміку, а найбільше виділяються BNB із добовим стрибком понад 6% та Solana з понад 2,5%. Серед альткоїнів рекордні результати за тиждень показали Zcash (+148%) і Dash (+64%).

Поява бичачого тренду супроводжується іще низкою сигналів: індекс “страху і жадібності” підскочив на 15 пунктів у межах доби, а добові ліквідації залишилися помірними — близько $385 млн. На фондовому ринку паралельно зростає S&P 500 (+1,5% за тиждень), золото піднялось приблизно на 3%, тоді як прибутковість тримісячних облігацій США опустилася до найнижчого рівня з жовтня 2022 року — сигнал, що інвестори шукають притулку й ліквідні альтернативи.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Аналітики виділяють кілька драйверів цього ривка. По-перше, тимчасовий “шатдаун” уряду США, що почався 1 жовтня, посилив невизначеність у фіатних ринках і змусив частину гравців шукати хеджі — у тому числі цифрові активи. По-друге, відновилися притоки у спотові ETF: за тиждень фонди біткоїна отримали близько $2,2 млрд — максимум із середини вересня, а ETF на Ethereum залучили більш ніж $1 млрд уперше з кінця серпня.

Біткоїн по $200 000 до кінця року?

Що далі? CryptoQuant вважає, що бичачі умови зберігаються: аналітики назвали рівень $130 000 як місце, де короткострокові трейдери можуть фіксувати прибуток, і допускають потенційний діапазон $160–200 тис. у четвертому кварталі, якщо ринкова ціна впевнено перевищить критичні пороги, пов’язані з реалізованою ціною учасників. Це не єдиний позитивний прогноз: аналітики Tephra Digital вважають, що до кінця року біткоїн досягне $185 000. Представники Swan Bitcoin і фонду Syncracy Capital також трактують поточну фазу як перехід від спекуляцій до більш стратегічних алокацій капіталу. Але ризики залишаються: ринок чутливий до макроновин та грошово-кредитної політики.

Джерело: ForkLog