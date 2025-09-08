Биткоин догоняет золото и будет стоить $185 тыс. до конца года, — аналитики Tephra Digital

По последним данным исследовательской компании Tephra Digital, ценовая динамика биткоина (BTC) в значительной степени повторяет движения глобальной денежной массы (M2) и золота. Это может свидетельствовать о потенциале значительного роста Bitcoin в ближайшие полгода.

Первый график демонстрирует сильную корреляцию между глобальным показателем M2 и ценой BTC с отставанием в 102 дня. Если историческая зависимость сохранится, то в течение ближайших трех месяцев курс биткоина может достичь около $167 тыс., что означает годовой прирост в более чем 330%.

Второй график сравнивает динамику золота и биткоина, с учетом отставания в 200 дней. В нем указано, что BTC имеет все шансы повторить тренд золота, которое традиционно считается «тихой гаванью» для инвесторов. В таком случае, уже за 200 дней курс криптовалюты может вырасти до $185 тыс., что соответствует 154% годового прироста.

На графиках также отмечены ключевые события, которые влияли на рынок криптовалют:

2021: «рыночная мания» и обвал после запрета криптовалют в Китае

2022: «криптозима» и падение биржи FTX

2024: утверждение первого спотового биткоин-ETF в США

2025: объявление новых тарифов и политические изменения в США.

Интересно, что аналитики JPMorgan были более скромны в своем видении и спрогнозировали рост биткоина к концу 2025 года в $126 тыс.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Tephra Digital LLC