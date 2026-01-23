Новини Софт 23.01.2026 comment views icon

Уряд анонсував пошук роботи через "Дію"

Вадим Карпусь

"Дія" та ЦНАПи допоможуть знайти роботу: стартував пілотний проєкт

Українські можновладці хочуть зробити пошук роботи таким самим простим, як оформлення довідки в “Дії” або візит до ЦНАПу. Уряд запустив пілотний проєкт, який переведе послуги Центрів зайнятості в цифровий формат. Для цього використають нову систему під назвою “Обрій”.

Варто зауважити, що проєкт не запрацює за одну ніч. Держава планує впроваджувати його поступово. На це відвели до двох років. Проєкт реалізують разом із Мінекономіки.

Перший етап. Підготовка системи

На старті технічна команда з’єднає систему “Обрій” з “Дією”. Бази даних навчать обмінюватися інформацією швидко й без збоїв. Це потрібно, щоб заявки, вакансії та документи відображалися правильно і без плутанини.

Ідея полягає в тому, щоб людині було достатньо один раз подати заявку. А потім дані повинні підтягнутися автоматично — без паперів і повторних перевірок.

Другий етап. Послуги в “Дії”

Після технічного налаштування сервіси з’являться на порталі та в застосунку “Дія“. Ними зможуть користуватися українці, іноземці та бізнес.

Роботодавці отримають зручний інструмент для пошуку працівників. Вони зможуть публікувати вакансії, запрошувати кандидатів на співбесіди та офіційно оформлювати людей на роботу онлайн.

Ті, хто шукає роботу, зможуть переглядати вакансії в “Дії”. Система навіть пропонуватиме варіанти, підібрані штучним інтелектом. Працевлаштування проходитиме без походів у держустанови.

Третій етап. Послуги в ЦНАПах

Після запуску онлайн-сервісів ті самі послуги з’являться і в ЦНАПах. Уряд уже затвердив список із 12 обов’язкових послуг, які надаватимуть у центрах. Адміністратори ЦНАПів допомагатимуть:

  • стати на облік або поновити статус безробітного;
  • знятися з обліку;
  • подати заяву на допомогу по безробіттю;
  • отримати довідки про перебування на обліку, виплати та дохід;
  • оформити документи для бізнесу, зокрема дозволи на працевлаштування іноземців;
  • подати заяви на інші види допомоги, включно з грантами, виплатами у разі надзвичайних ситуацій чи допомогою на поховання.

Як очікується, цифровізація дозволить зняти зайву бюрократію. Люди витрачатимуть менше часу на папери та черги, а держава натомість бачитиме реальну картину ринку праці.

Це допоможе готувати фахівців, які справді потрібні економіці. А безробітні зможуть швидше знаходити роботу.

На повний запуск послуг у “Дії” та ЦНАПах відвели два роки. Найближчим часом Мінекономіки планує почати набір тестувальників. Про деталі обіцяють повідомити окремо.

Електронне працевлаштування: Верховна Рада підтримала трудові договори онлайн

Джерело: Мінцифра

