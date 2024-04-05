В Android 14 QPR3 вдалося увімкнути покращений вбудований настільний режим

Android зазвичай відстає від macOS та Windows, коли справа стосується настільних комп’ютерів. Операційна система не має деяких функцій та відповідного інтерфейсу, щоб задовольнити вимоги десктопного користувача. Це може змінитися в майбутньому Android 15, покращені можливості вдалося увімкнути в Android 14 QPR3.

Google вперше додав режим робочого столу у випуску Android 10 2019 року, але реалізація була досить примітивною.Режим не призначався для звичайних користувачів, а радше для розробників, щоб перевірити, як їхні програми поводяться в сценаріях з кількома дисплеями. Однак після випуску першого щоквартального оновлення Android 13 наприкінці 2022 року Google працює над оновленням режиму робочого столу ОС. Одним із напрямків, на вдосконаленні яких Google зосередився, є керування вікнами.

Зараз Android підтримує відображення двох програм Android поруч завдяки режиму розділеного екрана, представленому в Android 7.0. Однак настільні операційні системи можуть легко працювати з великою кількістю програм. Google повільно розв’язував ці проблеми в останніх випусках Android, хоча він приховував свою роботу за кількома прапорцями, щоб користувачі не могли грати з новим режимом робочого столу, доки він не буде повністю готовий. Однак Мішалу Рахману з Android Authority вдалося увімкнути в Android 14 QPR3 Beta 2.1 новий режим робочого столу Android, щоб побачити, як розвивалася система вікон.

Як можна бачити на відео, у верхній частині кожної повноекранної програми є невеликий маркер, який можна натиснути, щоб з’явилося невелике меню. У ньому є назва та піктограма програми, а також три кнопки для відкриття вікна в повноекранному режимі, розділеному екрані або режимі довільної форми. У режимі довільної форми вікно отримує рядок заголовка, який показує назву та значок програми, меню для відкриття меню для зміни режиму вікон, кнопку розгортання та кнопку закриття. Вікно можна вільно переміщувати та змінювати розмір на екрані. Зміна розміру вікна тимчасово приховує вміст програми, щоб легше було бачити вікно під час його зміни розміру. Вікна можна перетягнути до лівого або правого краю, щоб прив’язати їх до цієї половини екрана. Коли програма розгорнеться на весь екран..

Хоча ці зміни значною мірою сприяють тому, щоб Android стала кращою платформою для настільних комп’ютерів, творцям ОС ще належить зробити багато для відповідності настільним операційним системам. Наприклад, Android досі не має надійного лаунчера для запуску робочого столу, не підтримує комбінації клавіш, які використовуються для керування вікнами, і все ще є багато програм, які не підтримують просунуту роботу з вікнами. Наразі кращий режим десктопу можна отримати лише з оболонками Samsung Dex або Motorola Ready For, обидва варіанти вже пропонують багато функцій, які Google ще не впровадив.