Неякісні зображення на «зумах», схоже, остаточно відходять у минуле.

У межах оновлення Windows 11 Microsoft розгортає вбудовану функцію Phone Link, яка дозволить транслювати живе відео на екран телефона Android або навпаки (що особливо стане в пригоді користувачам, які не в захваті від якості власної вебкамери — фактично її функцію зможе виконувати камера телефона).

Схожу технологію для Mac та iPhone під назвою Continuity Camera вже пропонує Apple.

Як налаштувати телефон Android як вебкамеру через Phone Link:

Початково переконайтесь, що ваш телефон працює під керуванням ОС Android 9 (Android Pie) або новішої версії, а програма Link to Windows на вашому телефоні оновлена до версії 1.24012 або новішої.

Далі з’єднайте свій телефон Android із ПК за допомогою програм Phone Link і Link to Windows: відкрийте програму «Параметри» на своєму комп’ютері, перейдіть до «Bluetooth і пристрої» і «Мобільні пристрої», а потім натисніть «Керувати пристроями», щоб отримати оновлення хосту Cross Device Experience Host у Microsoft Store. Після оновлення увімкніть перемикач «Використовувати як підключену камеру» в розділі «Мої мобільні пристрої».

Окрім потенційно кращої якості перевага використання камери телефону як вебкамери полягає в тому, що можна транслювати як те, що знаходиться перед вашим комп’ютером, та і те, що позаду, перемикаючись передньою та задньою камерами свого телефону (ну і додавати різноманітні ефекти).

Google працює над впровадженням подібної функції вебкамери в Android 14 — однак рішення Microsoft матиме перевагу, коли його випустять, хоча б у тому, що працюватиме зі старішими версіями ОС.

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