Новини Крипто 21.05.2025 о 14:57 comment views icon

В драйверах принтерів Procolored виявили вірус, що протягом 8 років вкрав $1 млн у біткоїнах

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

В драйверах принтерів Procolored виявили вірус, що протягом 8 років вкрав $1 млн у біткоїнах

Офіційний драйвер принтерів марки Procolored, дочірньої компанії Tiansheng, виявився заражений вірусом. Код містив програму-бекдор, яка використовувалася для крадіжки криптовалюти. Шкідливе ПЗ замінювало адресу криптогаманця у буфері обміну при копіюванні на гаманець зловмисників (так званий вірус-кліпер). Кількість викрадених хакерами біткоїнів досягла 9,3 BTC, що становить майже $1 млн на момент написання.

Адреса зловмисника 1BQZKqdp2CV3QV5nUEsqSg1ygegLmqRygj була активною з 22 квітня 2016 року по 14 березня 2024 року.

Зараження відбулось через флешку зі шкідливим ПЗ. Після зараження програмою-бекдором Tiansheng розмістила драйвери з вірусом на мережевий диск для завантаження глобальними користувачами.

Адреса викрадача може бути пов’язана з кількома іншими інцидентами, оскільки цей тип трояна заражав різні програми протягом майже 8 років.

Джерело: MistTrack

Популярні новини

Президент Аргентини розпустив слідчу групу, що займалась шахрайским мемкоїном LIBRA, який він просував
Хакер зламав клієнт Signal, яким користується уряд США — лише за пів години
Tether покидає ринок ЄС через нові обмеження MiCA

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати