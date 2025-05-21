В драйверах принтерів Procolored виявили вірус, що протягом 8 років вкрав $1 млн у біткоїнах

Офіційний драйвер принтерів марки Procolored, дочірньої компанії Tiansheng, виявився заражений вірусом. Код містив програму-бекдор, яка використовувалася для крадіжки криптовалюти. Шкідливе ПЗ замінювало адресу криптогаманця у буфері обміну при копіюванні на гаманець зловмисників (так званий вірус-кліпер). Кількість викрадених хакерами біткоїнів досягла 9,3 BTC, що становить майже $1 млн на момент написання.

Адреса зловмисника 1BQZKqdp2CV3QV5nUEsqSg1ygegLmqRygj була активною з 22 квітня 2016 року по 14 березня 2024 року.

Зараження відбулось через флешку зі шкідливим ПЗ. Після зараження програмою-бекдором Tiansheng розмістила драйвери з вірусом на мережевий диск для завантаження глобальними користувачами.

Адреса викрадача може бути пов’язана з кількома іншими інцидентами, оскільки цей тип трояна заражав різні програми протягом майже 8 років.

Джерело: MistTrack