В Гаазі запрацював Реєстр збитків для України, завданих вторгненням росії — заяву відсьогодні можна подати через «Дію»

Послуга стане доступною після оновлення мобільного застосунку, а згодом з’явиться і на порталі.

«Дія» запустила новий сервіс, який дозволяє подати заяву до Реєстру збитків для України, відкритого в Гаазі. Початково можна зареєструвати знищену або пошкоджену росією нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Заяви приймаються лише від власників майна та зі спеціальним Актом про обстеження від місцевої влади.

Надалі до Реєстру прийматимуть заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство, а також скарги від імені бізнесу та держави.

Зазначається, що Реєстр збитків визнали міжнародною угодою 43 країни. Туди може бути подано від 6 до 8 млн заяв на відшкодування від українців — йдеться саме про збитки, завдані росією після 24 лютого 2022 року на всій території України, зокрема, на ТОТ.

Заступник Голови Комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко розповів, що наступним етапом буде створення компенсаційної комісії, до складу якої ввійдуть юристи-міжнародники, які ухвалюватимуть рішення про компенсацію на підставі зафіксованих у Реєстрі заяв. На створення такої комісії потрібен приблизно рік.

Виплати планують здійснювати з компенсаційного фонду, який наповнюватимуть арештовані російські активи.

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За даними Опендатабот, за два роки українські суди винесли 397 рішень щодо відшкодування шкоди, завданої військовою агресією рф. Кількість таких справ стабільно зростає: у 2022 їх було 44, а у 2023 році — вже 262.

За три місяці 2024 року до реєстру додалось 91 судове рішення. Більшість — стосується стягнень на користь людей — 292, ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти країни-агресорки, з них 310 справ порушені громадянами та 177 — бізнесом.

За попередніми оцінками, які наводить Forbes, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на 31 грудня 2023 року становить $486 млрд на наступне десятиліття. Ще рік тому ці потреби оцінювалися у $411 млрд.

Уряд каже, що лише у 2024 році Україні знадобиться близько $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення.