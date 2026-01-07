В GOG стартував Зимовий розпродаж — 1000 ігор зі знижками до 95%

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition

У GOG стартував великий Зимовий розпродаж, де сотні ігор можна взяти зі знижками аж до ‑95%. Багато культових проєктів “золотої класики” продають буквально за 1-2$.

На розпродажі доступні близько тисячі ігор разом із доповненнями. GOG давно зарекомендувала себе як майданчик для класики, яку команда платформи ретельно зберігає та відновлює. Тут не шукають хіти останніх років, а натомість пропонують легендарні проєкти минулих років, які отримали друге життя. Команда GOG адаптує старі ігри під сучасні системи: виправляє проблеми сумісності, додає підтримку нових операційних систем і драйверів.

ITC.ua традиційно підготував список ігор, які можна знайти на Зимовому розпродажі 2026. Акція завершиться 21 січня.

Від дорожчих до дешевших ігор в GOG на розпродажі

Нагадаємо, наприкінці 2025 року CD Projekt RED продала GOG за за 90,7 млн злотих. Новий власник обіцяє зберегти DRM, офлайн-інсталятори і повний контроль гравця над купленими іграми.