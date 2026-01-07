В GOG стартував Зимовий розпродаж — 1000 ігор зі знижками до 95%

У GOG стартував великий Зимовий розпродаж, де сотні ігор можна взяти зі знижками аж до ‑95%. Багато культових проєктів “золотої класики” продають буквально за 1-2$.
На розпродажі доступні близько тисячі ігор разом із доповненнями. GOG давно зарекомендувала себе як майданчик для класики, яку команда платформи ретельно зберігає та відновлює. Тут не шукають хіти останніх років, а натомість пропонують легендарні проєкти минулих років, які отримали друге життя. Команда GOG адаптує старі ігри під сучасні системи: виправляє проблеми сумісності, додає підтримку нових операційних систем і драйверів.
ITC.ua традиційно підготував список ігор, які можна знайти на Зимовому розпродажі 2026. Акція завершиться 21 січня.
Від дорожчих до дешевших ігор в GOG на розпродажі
- Warhammer 40,000: Dawn of War II – Anniversary Edition — $9.99 (-80%)
- The Evil Within 2 — $7.99 (-80%)
- BioShock Infinite Complete Edition — $6.59 (-80%)
- Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut — $2.99 (-85%)
- Gomo — $2.99 (-90%)
- Torchlight II — $2.51 (-80%)
- THIEF: Definitive Edition — $2.47 (-85%)
- Ancient Enemy — $2.37 (-75%)
- Metro 2033 Redux — $1.99 (-90%)
- Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood — $1.74 (-75%)
- BioShock 2 Remastered — $1.79 (-85%)
- Tiny and Big: Grandpa’s Leftovers — $1.59 (-80%)
- Alien Breed Trilogy — $1.29 (-90%)
- Hotline Miami — $1.25 (-80%)
Alan Wake — $0.84 (-91%)
- Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles — $0.69 (-90%)
- SteamWorld Dig — $0.56 (-91%)
- Torchlight — $0.55 (-80%)
Нагадаємо, наприкінці 2025 року CD Projekt RED продала GOG за за 90,7 млн злотих. Новий власник обіцяє зберегти DRM, офлайн-інсталятори і повний контроль гравця над купленими іграми.
