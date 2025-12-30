Новини Ігри 30.12.2025 comment views icon

"Фокус — на розробці ігор": CD Projekt RED продала GOG

The Witcher 3 / CD Projekt RED

CD Projekt RED відпустила один зі своїх найменш прибуткових проєктів. Компанія офіційно продала 100% акцій онлайн-магазину GOG за 90,7 млн злотих.

Платформу викупив Міхал Кіцінський — співзасновник CD Projekt і один із людей, які стояли біля витоків самого GOG у 2008 році. Угода повністю профінансована окремо і не передбачає продажу акцій самої CDPR. Попри внутрішні зміни, співпраця між сервісом і студією не скасовується: вони підписали окрему угоду про дистрибуцію. Ігри CD Projekt RED, включно з майбутніми релізами, і далі виходитимуть на GOG. Відповідно франшизи The Witcher і Cyberpunk не зникнуть з платформи.

“Для CD Projekt це означає, що наш фокус повністю на тому, що робимо найкраще: створення захопливих історій у наших іграх та розвитку власних всесвітів новими, високоякісними проєктами”, — пише CD Projekt RED в X (Twitter).

Сам GOG після угоди не змінює базових принципів. Платформа продовжить працювати без DRM, з офлайн-інсталяторами і повним контролем гравця над купленими іграми. Так само зберігається і програма збереження ігор GOG Preservation Program, для якої нещодавно окремо запустили платну програму підтримки Patrons.

Міхал Кіцінський наголошує, що бачення GOG не змінилося з моменту заснування. Ідея все та ж: після покупки гра належить гравцеві і не зникає з часом через клієнти, сумісність або закриті екосистеми. За його словами, сервіс надалі робитиме ставку не лише на класику, а й на нові ігри з ретро-духом. Кілька таких проєктів він вже підтримує особисто, а їхня поява на платформі очікується у 2026 році.

“GOG залишатиметься незалежним у своїй діяльності. Ми також прагнемо надати спільноті сильніший голос, запланувавши нові ініціативи на 2026 рік”, — пояснює GOG в офіційному зверненні.

Разом з тим дані користувачів нікуди не віддадуть, а GOG GALAXY залишається необов’язковим. Також всі пожертви та внески на програму збереження ігор залишаться всередині платформи.

Нагадаємо, що, разом з анонсом програми підтримки Patrons, платформа визнала свій мінімальний прибуток. Попри дохід у 143 млн злотих ($39 млн) за перші дев’ять місяців 2025 року, чистий прибуток магазину склав лише 910 тис. злотих ($253 тис.). Решта коштів пішла на значні витрати, зокрема ліцензії на ігри та управління інтелектуальною власністю.

Тож тепер CD Projekt RED вивільнює час і фінанси для розвитку нових проєктів. Студія наростила команду The Witcher 4 та Cyberpunk 2 до 560 розробників, а пізніше переманила до себе режисера катсцен Baldur’s Gate 3 та геймдизайнера Kingdom Come: Deliverance 2. Якщо вірити останнім заявам, то нова трилогія The Witcher вийде протягом 6 років.

Джерело: CD Projekt RED

