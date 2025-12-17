CD Projekt запустила в GOG щомісячну підписку за $5 для фанів старих ігор

The Witcher 3 / CD Projekt RED

CD Projekt Group запустила для GOG нову платну програму підтримки Patrons, яка напряму фінансує програму збереження класичних ігор для ПК. Вона коштує $5.

Йдеться не про доступ до бібліотеки чи контент за підпискою, а про добровільну підтримку роботи магазину з ліцензування, відновлення та адаптації старих ігор під сучасні системи. Платформа намагається зберегти цифрову ігрову спадщину, для чого навіть шукає детективів. Тож Patrons — це окрема система підтримки, схожа за логікою на Patreon. Підписку можна скасувати будь-коли.

У GOG пояснюють, що їхня програма збереження ігор охоплює кілька напрямів: від захисту прав та роботи з ліцензіями до виправлення проблем сумісності з сучасними версіями Windows і навіть відновлення втрачених із часом функцій. І все для того, щоб класика по типу Dino Crisis запускалася без проблем і водночас залишалася максимально автентичною до оригіналу.

Платформа визнає, що працює майже без прибутку або навіть зі збитками, залишаючись радше підтримкою для основного бізнесу CD Projekt Group. За перші дев’ять місяців 2025 року магазин отримав лише 910 тис. злотих прибутку (близько $253 тис.) при доході у 143 млн злотих ($39 млн). Решта пішла на високі витрати, зокрема на ліцензування ігор та роботу з інтелектуальною власністю, права на яку CD Projekt далеко не завжди контролює повністю.

“GOG Patrons — це не рятівне коло. Це спосіб рухатися далі й швидше. Збереження потребує часу, ресурсів і людей. І хоча ми завжди знаходили можливлсті, ми знаємо, що можемо зробити ще більше з вашою підтримкою”, — пояснює GOG.

Оскільки передплата створена виключно для тих, хто хоче підтримати програму, усі внески спрямовуються напряму на щоденну роботу магазину. Як подяку за оформлення Patrons користувачі отримують кілька бонусів: доступ до закритого Discord-сервера з ексклюзивним відеоконтентом, нікнейм на сторінках ігор із Програми збереження та спеціальний значок у профілі GOG.

Джерело: Tweak Town