Новини Ігри 17.12.2025 comment views icon

CD Projekt запустила в GOG щомісячну підписку за $5 для фанів старих ігор

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

CD Projekt запустила в GOG щомісячну підписку за $5 для фанів старих ігор
The Witcher 3 / CD Projekt RED

CD Projekt Group запустила для GOG нову платну програму підтримки Patrons, яка напряму фінансує програму збереження класичних ігор для ПК. Вона коштує $5.

Йдеться не про доступ до бібліотеки чи контент за підпискою, а про добровільну підтримку роботи магазину з ліцензування, відновлення та адаптації старих ігор під сучасні системи. Платформа намагається зберегти цифрову ігрову спадщину, для чого навіть шукає детективів. Тож Patrons — це окрема система підтримки, схожа за логікою на Patreon. Підписку можна скасувати будь-коли.

У GOG пояснюють, що їхня програма збереження ігор охоплює кілька напрямів: від захисту прав та роботи з ліцензіями до виправлення проблем сумісності з сучасними версіями Windows і навіть відновлення втрачених із часом функцій. І все для того, щоб класика по типу Dino Crisis запускалася без проблем і водночас залишалася максимально автентичною до оригіналу.

CD Projekt запустила в GOG щомісячну підписку за $5 для фанів старих ігор
Значок GOG за щомісячну підписку Patrons

Платформа визнає, що працює майже без прибутку або навіть зі збитками, залишаючись радше підтримкою для основного бізнесу CD Projekt Group. За перші дев’ять місяців 2025 року магазин отримав лише 910 тис. злотих прибутку (близько $253 тис.) при доході у 143 млн злотих ($39 млн). Решта пішла на високі витрати, зокрема на ліцензування ігор та роботу з інтелектуальною власністю, права на яку CD Projekt далеко не завжди контролює повністю.

“GOG Patrons — це не рятівне коло. Це спосіб рухатися далі й швидше. Збереження потребує часу, ресурсів і людей. І хоча ми завжди знаходили можливлсті, ми знаємо, що можемо зробити ще більше з вашою підтримкою”, — пояснює GOG.

Оскільки передплата створена виключно для тих, хто хоче підтримати програму, усі внески спрямовуються напряму на щоденну роботу магазину. Як подяку за оформлення Patrons користувачі отримують кілька бонусів: доступ до закритого Discord-сервера з ексклюзивним відеоконтентом, нікнейм на сторінках ігор із Програми збереження та спеціальний значок у профілі GOG.

Джерело: Tweak Town

Популярні новини

arrow left
arrow right
Геймер знайшов збереження батька з Final Fantasy 4 — працює й через 30 років
Дослідження: геймери витрачають вдвічі більше коштів на рімейки, ніж на ремастери
Тодд Говард розповів про ігровий тест The Elder Scrolls 6 та натякнув на ремастер Fallout 3
Epic Games роздає комедійну головоломку про смерть з рейтингом 81%
Видавництво Mal'opus представило українське видання книги Play Nice про історію Blizzard
Творець Dead Space: "Ми маємо пофіксити ігрову індустрію. Вона розбита, а розробники — виснажені”
Джефф Кіллі затизерив The Game Awards дописом з координатами — геймер поїхав перевірити, що там
Коли ШІ справді потрібний: ego AI представляє персонажів ігор з пам'яттю, емоціями та “справжньою” особистістю
Велетенський мод The Witcher 3 містить 5750 виправлень гри та майже весь вирізаний контент
Гравці Baldur's Gate 3 завантажили 350+ млн модів — в Larian склали власний топ
Epic Games роздає горор в стилі 1930-х років з рейтингом 90%
Фани The Witcher зібрали 3 млн євро за два дні на офіційну "настолку" про падіння Каер-Морена
Battlefield 6 отримала режим з ботами для спрощеної гри
Який ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 року
Spore, Dark Souls та божевілля: гра Strange Seed дозволить створити найдивніших істот та випробувати їх у бою
"Підземелля лайна": інді-гра залетіла в топ японського Steam через помилку в перекладі
Діти вивчають азбуку Морзе, щоб обійти обмеження на чати в Roblox
Диктатори на пенсії: Башар Асад став геймером
Nuevo Paraiso: великий мод Red Dead Redemption 2 відтворює Мексику з першої гри
Kyiv, а не Kiev: Paradox дерусифікувала назви українських міст в Europa Universalis 5
Epic Games роздає ретро-горор з атмосферою 90-х і рейтингом 97%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати