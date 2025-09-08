Новини Ігри 08.09.2025 comment views icon

В Hollow Knight: Silksong знайшли прихований предмет, який "в рази" спрощує проходження

Маргарита Юзяк

В Hollow Knight: Silksong знайшли прихований предмет, який "в рази" спрощує проходження
Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Фани Hollow Knight: Silksong відшукали прихований предмет, який може серйозно змінити баланс гри.

У новині присутні спойлери до опису предметів та їхнього розташування

На релізі Hollow Knight: Silksong “зламала” Steam та інші магазини, а вже за декілька днів гравці стали розповідати про приховані предмети. Одним з таких став Герб Женця (Reaper Crest) — дивний, але корисний інструмент. Він підсилює атаки принцеси Хорнет, але водночас помітно їх уповільнює. Це стосується стандартних ударів і атак вниз, тож доведеться звикати.

Але головний бонус тут інший — екіпірувавши герб, ви починаєте генерувати набагато більше Шовку. Це означає, що у вас частіше є змога використовувати здібності та лікування. У бою з босами це дає величезну перевагу, навіть якщо доведеться звикати до повільніших ударів. Завдяки цьому Герб Женця може стати ключем до проходження найважчих боїв і областей, де ворогів надто багато.

Хоча для платформерних ділянок його краще знімати — уповільнені атаки там заважають більше, ніж допомагають. Герб Женця можна дістати лише після випробування в Каплиці Женця, розташованій у Греймурі (Greymoor).

Окремо варто згадати ще один предмет — Герб Мандрівника (Wanderer Crest). Він повертає знайомий прийом із першої гри: замість діагонального удару Хорнет отримує атаку вниз, як у Лицаря. Ветерани Hollow Knight можуть зацінити його, адже діагональні рухи складніше опанувати. Щоб дістати Герб Мандрівника, потрібно виконати декілька дій. Зокрема виконати квест після перемоги над Звоном-звірем (Bell Beast) та мати Простий Ключ (можна купити в Bonebottom — недалеко від початку гри). Ним треба відкрити шлях до Вормвейз (Wormways) на заході від Мосшома (Mosshome). Саме там і чекає цей предмет.

У результаті обидва герби помітно змінюють стиль Hollow Knight: Silksong. Один робить Hornet більш “танковою”, дозволяючи частіше лікуватися та застосовувати здібності. А інший — повертає стару механіку рухів і робить гру більш знайомою для фанатів першої частини.

Нагадаємо, що Hollow Knight: Silksong вийшла 4 вересня, що змусило інші інді-ігри швидко перенести свої релізи. Розробники виставили ціну $20 (₴415), що набагато нижче очікуваного. Вона доступна на ПК, PlayStation, Xbox, Switch та з першого дня для користувачів у Game Pass.

Джерело: GaminGbible / TheGamer

