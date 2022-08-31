В Китаї пропонують використовувати ШІ та безпілотні машини для 3D-друку 180-метрової гідроелектростанції

Група дослідників має намір вивести будівництво на новий рівень, використовуючи для цього технології штучного інтелекту та 3D-друку. У разі успіху, побудувати греблю гідроелектростанції таким чином буде швидше та дешевше, ніж з людською працею.

Дослідники з Пекінського університету Цінхуа оприлюднили плани з будівництва греблі заввишки близько 180 метрів із використанням методів 3D-друку. Це може бути найбільша структура, створена за допомогою 3D-друку та штучного інтелекту. Хоча це може залежати від визначення «3D-друку».

Будівельники вже навчилися економити час та гроші, будуючи будинки за допомогою великих 3D-принтерів, які створюють необхідні шари бетону. Минулого року для 3D-друку металевого мосту в Нідерландах використовувалося роботизоване адитивне виробництво дроту та дуги. Однак пропозиція Університету Цінхуа не використовує таких методів.

Дослідники хочуть завершити 180-метрову гідроелектростанцію Yangqu, що будується в цей час на тібетській ділянці річки Хуанхе, використовуючи безліч керованих ШІ роботів, екскаваторів, вантажівок, бульдозерів, асфальтоукладачів та інших машин. У поєднанні з автоматизованою системою планування, дослідники називають систему єдиним потужним 3D-принтером.

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За задумом дослідників, люди не братимуть безпосередньої участі у будівництві греблі. ШІ нарізатиме 3D-модель проєкту на шари, а потім послідовно призначатиме спорудження кожного шару безпілотним машинам. ШІ автоматично плануватиме збір матеріалів, маршрути руху та розміщення об’єктів. Він також може аналізувати вібрації для визначення якості будівництва. Люди видобуватимуть лише насипні породи.

Крім переваг у швидкості та вартості будівництва, машини мають інші переваги. Вони можуть краще протистояти небезпекам, таким як низький рівень кисню, працювати цілодобово, не схильні до людських помилок. Хоча такий підхід має великий недолік – потенційна втрата великої кількості робочих місць, які зазвичай використовуються при будівництві такого масштабного об’єкта.

Греблю планується завершити у 2024 році, і вона вироблятиме майже 5 млрд кВт-год електроенергії в провінцію Хенань.

Джерело: techspot