В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" - він перевіряє активність самотніх людей
Хікікоморі, Японія/Вікіпедія

Китайський застосунок “Чи ти мертвий?” для самотніх людей став найскачуванішим платним застосунком  у країні.

Створений у травні минулого року, він повідомляє контактним особам, якщо їхній самотній родич або знайомий довго не виходять на зв’язок. Варто зазначити, що у Китаї мільйони людей живуть усамітнено. Користувачі мають кожні два дні підтверджувати свій статус у застосунку за допомогою спеціальної кнопки. В іншому випадку призначеній користувачем контактій особі повідомлять для попередження надзвичайної ситуації, що він може перебувати у небезпеці.

В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" - він перевіряє активність самотніх людей
Скріншот, що демонструє популярність застосунку “Чи ти мертвий?”/Global Times

За інформацією Global Times, застосунок позиціонується як помічник у дотриманні безпеки для тих, хто живе далеко від дому або веде усамітнений образ життя. Спочатку “Чи ти мертвий?” був безкоштовним, однак наразі підписка коштує 8 юанів або $1,5. Попри шалену популярність, яка продовжує зростати, додаток не оминула критика, адже багатьом не подобається негативний підтекст, пов’язаний зі смертю. Дехто пропонував змінити назву на “Чи ти живий?”. 

За прогнозами науково-дослідних інститутів у сфері нерухомості, вже до 2030 року кількість домогосподарств з усього одним мешканцем у Китаї може сягнути 200 млн. Ці оцінки відображують зростаючє прагнення літніх людей проживати окремо від молоді та рідні. Разом з тим серед користувачів Reddit не має однозначної думки стосовно цього застосунку. Дехто вважає його чудовою ідеєю. Інші називають сумним відображенням реального світу, де надзвичайна ситуація, у якій опинилась самотня людина, може лишитись непоміченою.

Інші запропонували альтернативу “Чи ти мертвий?” під назвою Snug. Цей застосунок, також спеціалізований для людей похилого віку, вимагає щоденної реєстрації з ранку та викликає допомогу, якщо користувач не відповідає.

Загалом у світі зростає кількість людей, що прагнуть вести усамітнений образ життя та тікають з мегаполісів, втомившись від цивілізації.  Разом з тим стрімко вдосконалюються засоби цифрового контролю. Наприклад, покупців нових смартфонів у Південній Кореї зобов’язали проходити обов’язкову процедуру розпізнавання обличчя. Між тим фахівці Міністерства внутрішніх справ України розробили новий офіційний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine — для швидкого виклику рятувальників, поліції, медиків чи газової служби без наявності мобільного зв’язку.

Джерело: cybernews

