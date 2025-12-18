Новини Софт 18.12.2025 comment views icon

МВС запустило застосунок 112 Ukraine для виклику екстрених служб за відсутності мобільного зв'язку

Катерина Даньшина

МВС запустило застосунок 112 Ukraine для виклику екстрених служб за відсутності мобільного зв'язку
Фахівці Міністерства внутрішніх справ України розробили новий офіційний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine — для швидкого виклику рятувальників, поліції, медиків чи газової служби без наявності мобільного зв’язку.

“У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу”.

В МВС зазначають, що 112 Ukraine особливо стане в пригоді в підвалі чи укритті (де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу), в районах зі слабким або нестабільним покриттям, а також під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

Надалі функціональність 112 Ukraine планують розширити опцією виклику жестовою мовою, аби сервіс був максимально доступним для всіх користувачів.

Відсьогодні застосунок доступний для завантаження для iOS та Android. Сервіс вимагає обов’язкової авторизації через ID.GOV.UA, однак в МВС зазначають, що він “відповідає державним стандартам кібербезпеки”, а дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів. Слід зазначити, що тимчасово застосунок зависає якраз на етапі авторизації, але, ймовірно, це виправлять найближчим часом.

Нагадаємо, що днями”Київстар” активував послугу супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell для користувачів iOS, після запуску 24 листопада на Android. За цей час технологію випробували понад 2+ абонентів, найактивніше SMS надсилали на півдні та сході України, де зв’язок зараз критично важливий.

Повітряна тривога по-новому: в Україні запустили “порайонні” сповіщення, а передачу сигналу скоротили до 8 секунд

