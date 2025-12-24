Новини Пристрої 24.12.2025 comment views icon

У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя

У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
Покупців нових смартфонів у Південній Кореї зобов’язали проходити обов’язкову процедуру розпізнавання обличчя. Згідно з місцевими ЗМІ, вимога набула чинності 23 грудня.

Нові правила передбачають, що усі нові користувачі мають підтвердити свою особу за допомогою технології розпізнавання обличчя — незалежно від того, купують вони смартфон в магазині фізично чи віддалено онлайн. Вимога поширюється на трьох основних мобільних операторів Кореї: SK Telecom, KT та LG Uplus, а також бюджетних провайдерів.

Раніше для активації смартфона корейцям вистачало надання посвідчення особи, тепер — обов’язкове фото обличчя в застосунку автентифікації PASS. В уряді кажуть, що ці заходи мають запобігти таким шахрайствам, як голосовий фішинг, який часто здійснюють за допомогою смартфонів, активованих за допомогою вкрадених або підроблених ідентифікаційних даних.

У пілоті програми взяли участь 43 мобільні оператори, на решту — систему поширять з 23 березня 2026 року. Корейська влада наголошує, що інформація про обличчя не зберігатиметься та не використовуватиметься для інших цілей, окрім перевірки особи.

Нагадаємо, що в серпні Південна Корея ухвалила законопроєкт, який забороняє використання смартфонів у школах. Офіційно він набуде чинності з наступного навчального року, але деякі заклади вже почали впроваджувати часткові обмеження. Подібні заходи раніше запровадили Франція та Фінляндія, але головним чином для учнів молодших класів.

Лондонські крадії повертають смартфони власникам, якщо це не iPhone

Джерело: Korea Herald

