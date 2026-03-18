В "Мумія 4" зроблять акцент на практичних ефектах: "Мета — максимальна реалістичність"

Кадр з фільму "Мумія"

Режисери фільму “Мумія 4” Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллет підтвердили плани акцентувати у фільмі на практичних ефектах і майже відмовитись від CGI.





Про це дует, відомий як Radio Silence, розповів під час конференції, присвяченої фільму “Гра у хованки 2”. “Мумія 4” стане їхньою наступною роботою і попередньо запланована до релізу на 19 травня 2028 року.

Головна новина: до франшизи повертаються Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс, які офіційно підписали контракт і знову зіграють Ріка та Евелін. Сценарій до “Мумія 4” написав Девід Коггшолл, але сюжет точно невідомий. Єдиний натяк — фільм ігноруватиме третю частину, в якій Вайс замінила у жіночій ролі Марія Белло.





Щодо візуального складника, то тут режисери планують зосередитися переважно на практичних ефектах: аби фільм виглядав реалістично.

“Можна з упевненістю сказати, що це і є нашою метою”, — сказав Джиллетт у відповідь на запитання про використання практичних ефектів замість комп’ютерної графіки. “Повернутися на територію “У пошуках втраченого ковчега”. Очевидно, що будуть великі грандіозні сцени, які вимагатимуть графіки, але наша мета — поставити себе, знімальну групу та акторів у максимально реальну ситуацію”.

Перша “Мумія” в серії фільмів з Фрейзером та Вайс вийшла у 1999 році під керівництвом Стівена Соммерса. Попри неоднозначні відгуки, проєкт мав комерційний успіх з понад $420 млн заробітків по всьому світу і породив два продовження: “Мумія повертається” 2001 року, яке також зібрало понад $400 млн, та “Мумія: Гробниця Імператора Драконів” 2008 року зі скромними $175 млн.

Цікаво, що другий фільм зазнав критики якраз за графіку: в тому, що стосується зображення Царя скорпіонів у виконанні Двейна Джонсона. Тож заяву режисерів про практичні ефекти можна сприймати як гарну новину.