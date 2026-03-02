Найцікавіші нові фільми березня 2026 року

У березні назбиралося майже півтора десятка релізів на будь-який смак. А деякі тайтли особливо виділяються серед натовпу. Зокрема, шанувальники наукової фантастики напевно чекають на “Проєкт “Аве Марія”. Також плануються до виходу і кілька представників так званого нагородного сезону. Буде й українське кіно. Усі деталі, як завжди, нижче.





“Мавка. Справжній міф”

Дата випуску: 1 березня

Режисерка: Катерина Царик

У ролях: Аріна Бочарова, Іван Довженко, Едуард Поляков, Поліна Зеленська, В’ячеслав Довженко, Анастасія Янкова, Юлія Буйновська, Роксолана Валівоць

Жанр: романтичне фентезі

Реліз: кінотеатри

Сюжет базується на міфологічних уявленнях про мавок як небезпечних лісових істот. Згідно з фабулою, раз на чотири роки мавки та русалки виходять на берег, у людський світ. Саме тоді група студентів-біологів прибуває до лісу для проведення наукової експедиції. Один з учасників, Лук’ян, потрапляє на закриту територію, де знайомиться з Мавкою. Хлопець не здогадується про її міфічне походження.





Однак замість того, щоб заманити приреченого до Темного озера, Мавка проявляє до нього почуття. Інші міфічні істоти, чиє існування залежить від життєвої сили людей, намагаються перешкодити цьому зв’язку.

Як бачимо, після успіху анімаційної стрічки “Мавка. Лісова пісня” (2023) українських кіноробів не полишають думки про колоритну персонажку зі слов’янської міфології. Бюджет стрічки склав солідний як для нашого кіно $1 млн — як відзначають творці, усі кошти були надані виключно приватними інвесторами. Фільм міститиме багато натурних знімань, зокрема на локаціях столиці та Київської області, таких як Голосіївський ліс, Жуків острів та Національний музей народної архітектури та побуту України. Крім того, знімальна група працювала у мальовничому Коростишівському каньйоні на Житомирщині.

Примітно й те, що прем’єра в кінотеатрах запланована не на стандартний прокатний день, тобто четвер, а на неділю, 1 березня. Хоча допрем’єрні покази розпочалися ще з 26 лютого.

“Гамнет” / Hamnet

Дата випуску: 5 березня

Режисер: Хлої Чжао

У ролях: Джессі Баклі, Пол Мескаль, Джо Алвін, Емілі Вотсон, Девід Вілмот, Джейкобі Джул, Сем Вулф

Жанр: історична драма

Реліз: кінотеатри

Події фільму відбуваються під час спалаху “Чорної смерті” в Англії 1580-х років. В центрі оповіді знаходиться дружина Вільяма Шекспіра, історія якої подається крізь призму трагічної події — смерті їхнього єдиного 11-річного сина Гамнета. Сповнений горя, Шекспір створює одну з найвизначніших своїх пє’с — “Гамлета”.

Фільм знятий за мотивами однойменного роману північноірландської письменниці Меґґі О’Фаррелл, що з’явився на полицях книгарень у 2020 році. Він отримав загальне визнання від критиків, дехто назвав його одним з найкращих фільмів 2025 року. Стрічка постановниці Хлої Чжао завоювала низку нагород, серед яких — два “Золоті глобуси” за найкращий драматичний фільм та найкращу жіночу роль; статуетка дісталася Джессі Баклі. Також проєкт має 8 номінацій на “Оскар”.

Ось що буває, якщо над тобою не висять складнощі виробництва великого студійного блокбастера — після тріумфу “Землі кочівників” (2020) та провалу марвелівських “Вічних” (2021) Хлої Чжао знову на коні. Втім, якщо подивитися на нову роботу режисерки з суто фінансового боку, то “Гамнета” також слід вважати невдачею.

Спочатку прокат в Україні був запланований на 19 лютого, про що ми писали у відповідній статті, однак згодом прокатник B&H Film Distribution переніс дату релізу на початок березня.

“Кутюр” / Coutures

Дата випуску: 5 березня

Режисерка: Аліс Вінокур

У ролях: Анджеліна Джолі, Луї Гаррель, Елла Рампф, Ґаранс Марільє, Аньєр Аней, Фіннеган Олдфілд

Жанр: драма

Реліз: кінотеатри





Американська режисерка Максін відвідує паризький Тиждень моди. Попри офіційний статус візиту, головним завданням героїні є пошук власної ідентичності та переосмислення життєвих пріоритетів. У процесі взаємодії з професійним середовищем та світським оточенням Максін проходить через доленосні випробування.

Після низки показів на престижних кінофестивалях нова стрічка французької постановниці Аліс Вінокур нарешті добирається і до українських кінотеатрів. Згідно з трейлером та промоматеріалам, героїня Анджеліни Джолі дізнається про неназваний невтішний діагноз, що певною мірою перегукується з реальним життям акторки, яка у 2013 році піддалася профілактичному лікуванню раку.

Але загалом “Кутюр” розповість про долю трьох жінок — окрім персонажки Джолі в центрі оповіді опиниться 18-річна модель-початківець з Найробі Ада та візажистка Анжель. На момент написання тексту рейтинг критиків на Rotten Tomatoes склав 62% позитивних рецензій.

“Наречена!” / The Bride!

Дата випуску: 5 березня

Режисерка: Меґґі Джилленгол

У ролях: Крістіан Бейл, Джессі Баклі, Пітер Сарсґаард, Аннет Бенінг, Пенелопа Крус, Джейк Джилленгол, Джуліанн Гаф, Джон Магаро, Джинні Берлін, Лінда Емонд, Златко Бурич

Жанр: науково-фантастичний романтичний фільм, готичний горор

Реліз: кінотеатри





У Чикаго 1930-х років монстр Франкенштайна Френк просить докторку Ефроніус створити для нього супутницю. Разом вони оживляють вбиту жінку, згодом відому як Наречена. Окрім того, що у Френка виникають до повсталої з мертвих романтичні почуття, вона викликає інтерес з боку поліції та налаштована на радикальні соціальні зміни.

Ще зовсім недавно ми дивилися на монстра Франкенштейна у нетфліксівській інтерпретації від Ґільєрмо Дель Торо, як кінороби знову звертаються до безсмертного творіння Мері Шеллі. Крім нього стрічка була натхненна “Нареченою Франкенштейна” зразка 1935 року, що входить у Класичну серію жахів від Universal.





За сценарій та режисуру відповідає Меґґі Джилленгол, для якої це буде друга повнометражна робота по цей бік екрана після обласканої критиками драми “Втрачена донька” (2020). Також у кадрі миготітиме її брат Джейк, щоправда, лише у другорядній ролі.

На перших же планах засяють зірки Крістіана Бейла та Джессі Баклі. Перший не з’являвся на екранах з часів прохолодно сприйнятого оглядачами готичного детективного трилера “Блідо-блакитне око” (2022). Друга — навпаки, знімається чимало, і фігуруватиме одночасно у двох прем’єрах тижня поряд з “Гамнетом”.

“Машина війни” / War Machine

Дата випуску: 6 березня

Режисер: Патрік Г’юз

У ролях: Алан Рітчсон, Денніс Квейд, Стефан Джеймс, Джай Кортні, Есай Моралес, Блейк Річардсон, Кейнан Лонсдейл, Деніел Веббер

Жанр: науково-фантастичний бойовик

Реліз: Netflix





Під час фінального етапу відбору до рейнджерів армії США тренування елітного загону перетворюються на боротьбу з неймовірною загрозою. Протистояти цій загрозі з іншого світу візьметься зірка хітового серіалу “Річер” (з 2022) Алан Рітчсон, подивитися новинку на Netflix можна буде з 6 березня.

“Мисливець за спадком” / How to Make a Killing

Дата випуску: 12 березня

Режисер: Джон Паттон Форд

У ролях: Ґлен Павелл, Марґарет Кволлі, Джессіка Генвік, Білл Кемп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Ед Гарріс

Жанр: чорна комедія, трилер

Реліз: кінотеатри





Бекет Редфеллоу був відкинутий при народженні своєю непристойно багатою родиною. Тепер він не зупиниться ні перед чим, щоб повернути собі спадщину, незалежно від того, скільки родичів стане у нього на шляху.

Сценарій “Мисливця за спадком” був натхненний фільмом “Щирі серця і корони” (1949). Головні ролі виконали Ґлен Павелл, який наразі активно знімається — попередньою роботою актора був антиутопічний бойовик “Людина, що біжить” (2025), та зірка нашумілої “Субстанції” (2024) Марґарет Кволлі. Режисером виступив Джон Паттон Форд, для якого це буде лише другий повнометражний фільм у кар’єрі після “Злочинниці Емілі” (2022).





Так само як і “Гамнет”, “Мисливець за спадком” початково планувався до виходу ще у лютому, однак прокатник Adastra Cinema переніс вихід стрічки на 12 березня.

“Таємний агент” / The Secret Agent

Дата випуску: 12 березня

Режисер: Клебер Мендонса Фільо

У ролях: Вагнер Моура, Марія Фернанда Кандіду, Карлос Франциско, Еліс Карвалью, Таня Марія, Роні Вієла, Габріель Леоне, Удо Кір, Томас Акіну, Лора Луфезі

Жанр: історичний політичний трилер, неонуар

Реліз: кінотеатри





Згідно повідомленню “Артхаус Трафік”, сюжет “Таємного агента” розгортається у Бразилії 1970-х — небезпечному місці, в якому лютує військова диктатура. Науковець Марсело стає втікачем, коли дізнається, що його дослідженнями хоче заволодіти корумпований міністр. Рятуючись від найманих убивць, чоловік рушає до місця свого народження. У цьому місті на узбережжі океану він потрапляє в хаос карнавалу, поліцейських розправ і таємничого руху опору. Його мета — возз’єднатися з сином, щоб разом покинути країну.

“Таємний агент” отримав надзвичайно теплий прийом у критиків, а також тріумфував на Каннському кінофестивалі, де був відзначений Призом ФІПРЕССІ, за найкращу режисуру, чоловічу роль та Призом французької асоціації кіномистецтв.

Крім того, цей політичний трилер претендує на 4 “Оскари” — за найкращі фільм, міжнародний фільм, головну чоловічу роль і кастинг. Плюс стрічка вже має 2 перемоги на “Золотому глобусі” — за найкращий фільм іноземною мовою та чоловічу роль. За регаліями “Таємний агент” виглядає як одна з найцікавіших новинок березня. Як воно буде насправді — можемо дізнатися з 12 березня.





“Спогади про нього” / Reminders of Him

Дата випуску: 12 березня

Режисерка: Ванесса Касвіль

У ролях: Майка Монро, Тайрік Візерс, Руді Панков, Лорен Грем, Бредлі Вітфорд, Лейні Вілсон, Дженніфер Робертсон

Жанр: драма, мелодрама

Реліз: кінотеатри

Після виходу з в’язниці молода жінка Кенна Ровен намагається відновити стосунки зі своєю маленькою донькою, але стикається з опором з боку навколишніх, крім власника бару, який певним чином пов’язаний з її дитиною. У міру того, як вони стають ближчими, Кенна повинна зіткнутися зі своїми минулими помилками, щоб побудувати майбутнє, сповнене надії.

Сюжет стрічки заснований на однойменному романі (2022) американської письменниці Коллін Гувер. Авторка книги також долучилася і до написання сценарію кіноадаптації. Виконавиця головної ролі Майка Монро давно зарекомендувала себе у жанрі горора (“Воно”, 2014, “Довгоніг” (2024), тож дещо незвично бачити її в такому мелодраматичному сюжеті.

“Проєкт “Аве Марія” / Project Hail Mary

Дата випуску: 19 березня

Режисери: Філ Лорд, Крістофер Міллер

У ролях: Раян Ґослінґ, Сандра Гюллер, Мілана Вайнтруб, Кен Люн, Лайонел Бойс, Джеймс Ортіс, Прія Кансара

Жанр: наукова фантастика

Реліз: кінотеатри

Шкільний учитель Райланд Грейс прокидається на космічному кораблі за світлові роки від Землі без найменшого уявлення про себе чи свою місію. Пам’ять повертається — і з нею усвідомлення: він — останній шанс людства зупинити згасання Сонця. Його зброя — наука, кмітливість і… несподіваний союзник, який змінить усе.

В основу сценарію покладено науково-фантастичний роман Енді Віра “Проєкт „Радуйся, Маріє“ (2021). Над адаптацією працював Дрю Ґоддард, який раніше готував сценарій для іншої екранізації автора — фільму “Марсіянин” (2015). Головну роль у стрічці виконує Раян Ґослінґ; для актора це вже другий досвід роботи у космічній тематиці після байопіку про Ніла Армстронга “Перша людина” (2018).

Після виходу трейлера від Amazon MGM Studios 30 червня минулого року, за перші сім днів ролик сумарно набрав 400 мільйонів переглядів на всіх медіаплатформах. Цей показник став рекордним для оригінальних кінопроєктів, що не є продовженнями або рімейками існуючих франшиз. Висока активність авдиторії свідчить про потужний рівень очікування стрічки.

Також нагадуємо, що “Проєкт “Аве Марія” увійшов до наших списків must see (на той час) прийдешнього фантастичного кіно та найочікуваніших фільмів 2026 року.

“Гострі картузи: Безсмертний” / Peaky Blinders: The Immortal Man

Дата випуску: 20 березня

Режисер: Том Гарпер

У ролях: Кілліан Мерфі, Пол Андерсон, Стівен Грем, Софі Рандл, Нед Деннехі, Пеккі Лі, Ян Пек, Ребекка Фергюсон, Баррі Кіоґан, Тім Рот

Жанр: історична кримінальна драма

Реліз: Netflix

Бірмінгем, 1940 рік. У хаосі Другої світової війни Томмі Шелбі змушений повернутися з добровільного вигнання, щоб зіткнутися з найбільш руйнівним випробуванням у своєму житті. Майбутнє сім’ї та країни під загрозою, і Томмі повинен протистояти власним демонам і зробити складний вибір щодо своєї спадщини.

Як неважко здогадатися, ця повнометражка стане продовженням хітового британського шоу “Гострі картузи” (2013-2022). Творець серіалу Стівен Найт займався сценарієм, режисером виступив Том Гарпер, котрий також колись поставив кілька епізодів. Нехай попередня робота Гарпера, а це шпигунський бойовик “Місія Стоун” (2023), була невдалою, хочеться вірити, що кінороби не розчарують відданих шанувальників проєкту.

“Пілліон” / Pillion

Дата випуску: 26 березня

Режисер: Гаррі Лайтон

У ролях: Гаррі Меллінг, Александр Скашґорд, Дуґлас Годж, Ентоні Велш, Леслі Шарп, Джейк Ширз

Жанр: романтично-комедійна квір-драма

Реліз: кінотеатри

“Молодий інтровертний хлопець Колін веде одноманітне і нудне життя, поки не зустрічає сексуального мандрівного байкера Рея, який віддає перевагу БДСМ та домінації. Початок їхніх стосунків відкриває для Коліна цілий новий світ, який одночасно захоплює хлопця та змушує задуматися про ролі, в яких йому комфортно існувати” — таку от історію анонсує Adastra Cinema.

“Пілліон” заснований на опублікованому у 2020 році романі Адама Марс-Джонса “Box Hill” — світова прем’єра відбулася на торішніх Каннах, де в секції “Особливий погляд” фільм отримав нагороду за найкращий сценарій. Критики також суцільно у захваті — рейтинг у 99% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes з огляду на більш ніж півтори сотні оглядів промовистий.

На авансцені взаємодіятимуть Александр Скашґорд, котрий торік чудово проявив себе у “Щоденниках вбивцебота”, та Гаррі Меллінг, якого ви можете пам’ятати за вищезгаданим “Блідо-блакитним оком”. Наскільки заслужене загальне визнання стрічки — український глядач зможе перевірити з 26 березня.

“Скамер”

Дата випуску: 26 березня

Режисер: Дмитро Єфремов

У ролях: Дмитро Єфремов, Богдан Буше, Ольга Сумська, Олексій Горбунов, Катерина Лозовицька, Макс Ткачов

Жанр: молодіжна кримінальна драма

Реліз: кінотеатри

У центрі сюжету — історія дніпровських майстрів телефонного розводу, які звикли грати за власними правилами, де мораль нічого не варта. Повномасштабне вторгнення ставить хрест на їхньому бізнесі, але не на їхніх талантах. Після повернення з передової молодший брат пропонує радикальну зміну курсу: перетворити шахрайські навички на зброю проти ворога. Це історія про небезпечну гру, де ціною помилки є життя, а минуле постійно дихає у спину, вимагаючи розплати.

Як переконують творці, їхній амбітний проєкт першочергово розрахований на молоду авдиторію. Щодо виконавців, то поряд з іменами Народних артистів України Олексія Горбунова та Ольги Сумської фігурують імена не такі очевидні для кінематографа — на екранах побачимо, наприклад, блогера і ведучого Богдана Шелудяка та переможниці 12 сезону шоу “Холостяк”, моделі Катерини Лозовицької. Не знаю, яким буде фільм, але трейлер залишив відчуття “Вовка з Уолл-стріт” (2013) на мінімалках.

“Гра в хованки: Я йду шукати” / Ready or Not: Here I Come

Дата випуску: 26 березня

Режисери: Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Ґіллетт

У ролях: Самара Вівінг, Кетрін Ньютон, Сара Мішель Геллар, Шон Хетосі, Нестор Карбонелл, Кевін Дюран, Олівія Ченг, Девід Кроненберг, Елайджа Вуд

Жанр: комедійний фільм жахів

Реліз: кінотеатри

Грейс МакКоллей — єдина, хто вижила в жорстокій “грі”, дізнається, що її перемога має свою ціну. Тепер найбагатші і найвпливовіші сім’ї на Землі повинні вбити її в новій грі, інакше вони ризикують втратити свою владу і статки. Спочатку Грейс відмовляється брати участь, але у неї не залишається вибору, коли нещасна дізнається, що її молодша сестра, Фейт, також потрапила у цю халепу.

Якщо ви чекали на продовження несподіваного хіта 2019 року “Гра в хованки”, для вас є гарні новини. У сиквел повертається режисерський дует Метт Беттінеллі-Олпін — Тайлер Ґіллетт, у яких не склалося з подальшою роботою у франшизі “Крик”, зате склалося з “Грою в хованки 2”.

На екрані знову побачимо й Самару Вівінг. Серед новачків відзначаємо появу Кетрін Ньютон, яка знімалася і у попередньому фільмі постановників “Ебіґейл” (2024); Сари Мішель Геллар, що цього року має повернутися до культової ролі Баффі у новому серіалі; а також легендарного Девіда Кроненберга — про його останню на сьогоднішній день стрічку “Саван” можна почитати ось тут. Збереться усе це добре товариство разом 26 березня.